Cuál fue la causa de muerte del papá de Tzasna participante de Survivor México La Reliquia en Llamas

El reality de 'Survivor México La Reliquia en Llamas' vivió un terrible momento, en especial al anunciar el fallecimiento del papá de Tzasna, situación familiar por la que tuvo que dejar la competencia de último minuto.

La causa de muerte de Jorge Carrasco Castro ocurrió el 8 de agosto, se menciona que el señor padecía de cáncer de páncreas, para el tratamiento el señor fue sometido a intensas quimioterapias, causando su lamentable fallecimiento en la mañana. La noticia se la dio a conocer su hermana mediante una llamada.

¿Qué edad tiene Tzasna Carrasco?

Tzasna Carrasco es una gran deportista mexicana, quien nació en 1991 en Veracruz, actualmente la celebridad cuenta con 35 años de edad, pero dentro de su vida tiene 14 años de trayectoria deportiva, enfocada principalmente en el jiu-jitsu brasileño.

La deportista ha sobresalido por sus habilidades en el deporte, en especial por su participación en Survivor México La Reliquia en Llamas, en la que ha podido ver sus habilidades y disciplina.

La deportista ha detallado que su participación en el reality, se debe a que ella esperaba obtener el premio monetario para poder ayudar a su padre en la enfermedad que padecía, pero nadie esperaba que su fallecimiento sucediera mientras ella estaba en la competencia. Al darse a conocer la causa de muerte del papá de Tzasna, muchos fans se han solidarizado con ella, dejando mensajes de condolencias en sus publicaciones.

¿Tzasna participó en Exatlón?

Aunque la deportista esta teniendo relevancia en el programa de Survivor México La Reliquia en Llamas, no es el único reality en el que ha participado, ya que en el 2023 fue una de las participantes de Exatlón, aunque no logró llegar a la final.

Hasta el momento, no se ha notificado que la celebridad vaya a dejar definitivamente la competencia ante la muerte del papá de Tzasna. Se espera que en los próximos días se den a conocer más noticias sobre el tema.