5 colores PROHIBIDOS para pintar tu cuarto; hacen que parezca más pequeño y arruinan tu descanso

Tu habitación es como tu lugar seguro, pues es ahí donde descansas, te desahogas y hasta meditas; tiene sentido que quieras que la decoración te ayude a relajarte y cree una atmósfera íntima. Sin embargo, existen tonalidades que, en lugar de ayudarte con ese propósito, se pueden convertir en un obstáculo. A continuación enlistamos algunos de los peores colores para pintar tu cuarto.

5 de los peores colores para pintar tu cuarto

Normalmente para que una habitación tenga una atmósfera más cómoda e íntima, se suele hablar de espacios que aparenten mayor amplitud y que inviten a relajarse. No obstante, en gustos se rompen géneros y lo más importante es que tu cuarto sea exactamente como tú lo prefieras.

1. Rojo

|Crédito: Unsplash. Huy Nguyen

De acuerdo con diseñadores para el sitio especializado Apartment Therapy, el rojo es uno de los peores colores para pintar tu cuarto por lo sobrecogedor, sobreestimulante y hasta agresivo que resulta. Se dice que puede causar afectaciones en tu rutina de sueño al no formar parte de una atmósfera que invite a descansar.

En su lugar, se recomienda agregar pequeños acentos de color rojo en la decoración, como cojines o mantas para pie de cama.

2. Negro

|Crédito: Unsplash. Clay Banks

El negro puede "robarse" la vitalidad de una habitación, de acuerdo con Business Insider. Aunque se percibe como un color sofisticado, también trae una energía lúgubre a tu cuarto y crea un ambiente opresivo. Además, los colores oscuros suelen aparentar menor espacio del que en realidad hay.

3. Naranja

Aquí el razonamiento es muy parecido al del color rojo, y todo lo contrario al negro. Un tono naranja para tu cuarto puede traer demasiada energía y afectar tu descanso. Además es un color que solemos relacionar con señales de alarma o de tránsito, al igual que el rojo.

4. Verde

El verde combinado con subtonos amarillos puede significar demasiada energía para un dormitorio; con subtonos azules puede asociarse con las tonalidades que se usan comúnmente en hospitales, explica el portal Business Insider.

5. Morado

De nuevo, los colores oscuros no invitan a la positividad o calma. Un morado puede ser bastante oscuro o bastante intenso, lo cual tampoco te ayuda a relajarte.

