5 colores PROHIBIDOS para pintar tu cuarto; hacen que parezca más pequeño y arruinan tu descanso
Hay colores que, en lugar de favorecer tu espacio, lo hacen parecer más reducido o sobreestimulan. Estos son los peores colores para pintar tu cuarto.
Tu habitación es como tu lugar seguro, pues es ahí donde descansas, te desahogas y hasta meditas; tiene sentido que quieras que la decoración te ayude a relajarte y cree una atmósfera íntima. Sin embargo, existen tonalidades que, en lugar de ayudarte con ese propósito, se pueden convertir en un obstáculo. A continuación enlistamos algunos de los peores colores para pintar tu cuarto.
5 de los peores colores para pintar tu cuarto
Normalmente para que una habitación tenga una atmósfera más cómoda e íntima, se suele hablar de espacios que aparenten mayor amplitud y que inviten a relajarse. No obstante, en gustos se rompen géneros y lo más importante es que tu cuarto sea exactamente como tú lo prefieras.
1. Rojo
De acuerdo con diseñadores para el sitio especializado Apartment Therapy, el rojo es uno de los peores colores para pintar tu cuarto por lo sobrecogedor, sobreestimulante y hasta agresivo que resulta. Se dice que puede causar afectaciones en tu rutina de sueño al no formar parte de una atmósfera que invite a descansar.
En su lugar, se recomienda agregar pequeños acentos de color rojo en la decoración, como cojines o mantas para pie de cama.
2. Negro
El negro puede "robarse" la vitalidad de una habitación, de acuerdo con Business Insider. Aunque se percibe como un color sofisticado, también trae una energía lúgubre a tu cuarto y crea un ambiente opresivo. Además, los colores oscuros suelen aparentar menor espacio del que en realidad hay.
3. Naranja
Aquí el razonamiento es muy parecido al del color rojo, y todo lo contrario al negro. Un tono naranja para tu cuarto puede traer demasiada energía y afectar tu descanso. Además es un color que solemos relacionar con señales de alarma o de tránsito, al igual que el rojo.
4. Verde
El verde combinado con subtonos amarillos puede significar demasiada energía para un dormitorio; con subtonos azules puede asociarse con las tonalidades que se usan comúnmente en hospitales, explica el portal Business Insider.
5. Morado
De nuevo, los colores oscuros no invitan a la positividad o calma. Un morado puede ser bastante oscuro o bastante intenso, lo cual tampoco te ayuda a relajarte.