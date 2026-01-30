8 tonos rojos de cabello para morenas; tu piel va a resaltar y te verás bellísima

Es muy común la creencia de que el cabello rojo solo le queda bien a quienes tienen tez muy clara, pero eso no es cierto. Existe una gama muy amplia de tonalidades que pueden hacer resaltar todo tipo de piel ; para muestra, te mostramos algunos perfectos tonos rojos de cabello para morenas.

Independientemente de las siguientes ideas, recuerda que lo más importante es llevar el look que a ti te guste, te haga sentir bien y sonreírle al espejo.

8 de los mejores tonos rojos de cabello para morenas

Más que tu tono de piel, lo que determina qué colores te quedan mejor es tu subtono: es decir, si tu piel es cálida, fría o neutra. Mira las venas en tus muñecas y, si el tono tiende más hacia el azul, tu piel es fría; si tiende más al verde, es cálida.

1. Auburn

|Crédito: Instagram. @lilykendrick_hair

Este tono de castaño rojizo lo han llevado celebridades y referentes de estilo como Zendaya . También se encuentra muy en tendencia.

2. Highlights en rojo

Como explica el portal PopSugar, este look va muy bien con pieles neutras (es decir, ni muy cálidas ni muy frías) porque los reflejos le añaden dimensión a tu cabellera y resaltan muchísimo.

3. Caoba

Esta es otra tonalidad que se encuentra en tendencia (aunque realmente nunca pasa de moda) y se lleva muy bien con las pieles cálidas.

4. Borgoña

|Crédito: Instagram. @lexxiiiie91

Este es un tono de rojo con subtonos púrpura, que puede ser fácil de llevar y duradero para quienes tienen cabello oscuro naturalmente.

5. Canela

Este color de cabello destaca las facciones en pieles morenas y en quienes tienen subtonos cálidos.

6. Cereza

Seguimos con un tono rojo que crea un hermoso contraste en pieles morenas, por su intensidad y sus bellísimos reflejos en la luz. Va especialmente bien con quienes tienen ojos de tono marrón.

7. Cobre

|Crédito: Instagram. @dominika_hairstylist

La tonalidad cobre, que es una combinación entre el rojo y el bronce, es otro de los mejores tonos rojos de cabello para morenas. En específico, también se ve increíble con quienes tienen piel oliva.

8. Color rojo rubí o 'ruby red'

Otra de las tonalidades que se ven muy bien contrastando con las pieles morenas es el famoso 'ruby red'; si te atreves a llevar un tinte así de intenso, te verás increíble.