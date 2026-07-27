Los Destrampados denuncian robo durante una función en Hidalgo: “Nunca nos había pasado, nos la aplicaron”

A través de redes sociales los seguidores del dúo de payasos “Los Destrampados” se han mostrados conmocionados luego de que los comediantes revelaran que vivieron un momento inesperado durante una presentación en Atotonilco el Grande, Hidalgo, donde fueron víctimas de robo.

De acuerdo con las declaraciones de los Joss y Oskarin denunciaron públicamente que la taquilla del circo donde se presentaron para trabajar fue robada, situación que los dejó sin pago tanto a ellos como al resto del personal del espectáculo.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, los comediantes explicaron que el circo no pudo cubrir el pago de los artistas debido a que la persona encargada de la taquilla presuntamente escapó junto con su pareja quien aparentemente era un mago, ambos se llevaron el dinero recaudado por lo que pidieron a la población apoyar al circo asistiendo a las funciones para ayudar a la empresa.

¿Cómo fue el robo que sufrieron “Los Destrampados”?

Durante el video que fue compartido, “Los Destrampados” relataron que “nunca habían vivido algo así”, pues desde el inicio de la función comenzaron a notar que algo no estaba bien, pues el audio presentaba fallas y varios trabajadores no se encontraban en sus puestos.

“No nos pagaron, pero no porque no quiera el dueño, sino porque se volaron el dinero de la taquilla. La taquillera se escapó del circo y se fue con el dinero”, explicó el comediante.

También señalaron que el personal acudió al lugar donde se hospedaba la taquillera junto con su pareja y descubrieron que ambos ya habían abandonado el sitio con todas sus pertenencias: “Es la primera vez que nos pasa algo así. Nos la aplicaron”.

En el mismo video indicaron que las personas eran conocidas como Judit y Juan, alias “El Mago”, y aseguraron que buscarían presentar la denuncia correspondiente una vez que contaran con sus datos completos, tal como les recomendaron las autoridades. Además, hicieron un llamado para que otros circos estén alertas, ya que al parecer estas personas han trabajado con otros colegas.

¿Quiénes son Los Destrampados?

"Los Destrampados" son un reconocido dúo de payasos y comediantes conformado por los hermanos Joss y Oskarin quienes se han ganado el cariño del público gracias a su carisma, espectáculo de humor e improvisación.

Joss y Oskarin se han consolidado gracias a su trabajo en circos, ferias, teatros de distintas partes del país, asimismo, se han convertido en los comediantes más queridos de Venga la Alegría.