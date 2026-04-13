7 ideas para mantener sano el pelo si lo tienes teñido de rojo o naranja de manera sencilla y con productos de casa

Mantener el cabello teñido en tonos rojos o naranjas puede ser todo un reto, pues estos colores suelen desteñir con el paso del tiempo y la limpieza diaria. No obstante, existen alternativas sencillas y caseras que ayudan a conservar el brillo y la salud del cabello sin la necesidad de recurrir a productos complicados y costosos.

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Cabello teñido en rojo o naranja: 7 ideas fáciles para mantenerlo sano desde casa

Lava tu cabello con menos frecuencia: Toma en cuenta que el reducir la cantidad de lavados te puede ayudar a conservar el color por más tiempo, pues esto ayuda a que los pigmentos se desvanezcan más rápido.

Usa agua fría o tibia: El agua caliente propicia la apertura de la cutícula del cabello y acelera la pérdida de color, mientras que el agua fría lo sella.

7 tips caseros para cuidar el cabello rojo o naranja y mantener su color vibrante

Aplica mascarillas naturales: Ingredientes como el aceite de coco o el aguacate ayudan a mejorar la hidratación del cabello, lo que resulta clave para evitar el desgaste prematuro del cabello.

Evita el exceso de calor: Toma en cuenta que el uso constante de planchas y secadores propicia el maltrato del cabello, por lo que es recomendable moderar su uso.

Protege tu cabello del sol: En la actualidad, la exposición prolongada al sol puede alterar el tono del cabello, por lo que debes procurar cubrirlo durante jornadas de exposición solar.

7 tips caseros para cuidar el pelo teñido de rojo o naranja y mantener su color vibrante

Usa vinagre de manzana: Un enjuague con vinagre diluido te puede ayudar a sellar la cutícula, además de aportar brillo.

Mantén una hidratación constante: Hábitos como el beber agua de manera constante o tener una rutina de cuidado capilar no solo te ayudan a conservar la salud del cabello, sino que propician la óptima pigmentación del tinte en el cabello.

Hábitos que cambian la intensidad de tu cabello

Una dieta saludable y rutinas de cuidado capilar ayudan a conservar el pelo desde el interior, por lo que cuidar el cabello teñido no tiene que ser complicado si se adoptan hábitos simples pero efectivos.