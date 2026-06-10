4 champús anticaída que engrosan el cabello y devuelven la juventud a tu melena
Estos champús son buenísimos para lucir un pelo radiante porque sus ingredientes tienen efectos anticaída y hasta contribuyen a una buena salud capilar.
La pérdida de densidad en el cabello puede deberse a diferentes factores, y cuando no se trata de un problema de salud ya diagnosticado, en muchos casos es posible disminuir esta problemática usando productos especiales para el volumen. Es el caso de los champús anticaída, que sirven para prevenir la pérdida de pelo, devolverle brillo y hacer que luzca espectacular aún sin estar peinado con herramientas de calor.
Qué ingredientes son buenos para los champús anticaídas
- Con cafeína para un cuero cabelludo saludable. De acuerdo con un artículo de Healthline, los productos para el pelo que traen cafeína son sumamente funcionales contra la pérdida de densidad en el pelo porque estimulan los folículos pilosos del cuero cabelludo y hacen que esté saludable. Además, es bueno para incentiva el crecimiento del cabello, engrosar la estructura y así combatir la pérdida de densidad.
- Champús que traigan niacinamida para revitalizar el cabello. Este ingrediente no solo es bueno para la piel, sino que la niacinamida también es un excelente aliado para caída del cabello y pérdida de volumen. Un estudio de National Institutes of Health señalan que esta sustancia mejora el crecimiento con el uso frecuente y se puede complementar con acondicionador.
Biotina con queratina para que el pelo no esté quebradizo. Otro de los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren caída del cabello, es que la melena va debilitándose y se quiebra con el cepillado. En estos casos, los champús anticaída que contienen biotina con queratina son excelentes porque fortalecen la estructura capilar y reparan las capas externas para prevenir estos efectos, según información de Hims.
- Champús de romero para cuidar la melena de forma natural. Aunque suene increíble, los ingredientes naturales como el romero también son grandes aliados cuando se trata de evitar la pérdida de densidad capilar y recuperar la salud del pelo. Esto gracias a que sus activos tienen la capacidad de bloquear algunas de las hormonas que causan la caída y tal como indica un artículo de Cleveland Clinic Essentials, estimula la circulación en el cuero cabelludo para el crecimiento.