Los 7 tips para usar ropa básica sin verte simple

Los expertos en moda coinciden que, para elevar tu armario no necesitas de prendas de ropa de marca o extravagantes, simplemente con ropa básica puedes conseguir atuendos que se adapten a cualquier ocasión.

El truco para agregar estilo podría parecer simple, pero muchas veces es más complicado de lo que parece. Por eso, hoy te presentamos los 7 mejores tips para lucir outifits que reflejen tu personalidad y estén intencionados.

¡Exclusiva! El Bogueto aclara los rumores de infidelidad y habla del matrimonio

Los 7 tips para que la ropa básica no se vea simple

Tener un closet lleno de camisetas blancas, jeans de mezclilla y blazes es inteligente, aunque el riesgo está en caer en looks monótonos. Aquí te decimos cómo puedes transformar lo simple en extraordinario con ajustes muy pequeos:

Domina el french truck

Consiste en no dejar que tu playera o tu camisa cuelgue sin forma, mete solo la parte delantera dentro de tu pantalón para definir y dar una apariencia relajada.

El poder del calzado

Si tu outfit es bastante básico, deja que tus zapatos sean el centro de atención, aquí puedes reflejar tu personalidad con botines o con textura de animal print.

Capas sobre capas

La clave para que un básico de resultados es que se vea sofisticado, puedes añadir un cárdigan lihero o una chamarra de cuero para dar esa sensación de intención.

Combinar texturas y añadir accesorios da un look más intencionado a los outfits|Pexels: Nicolás Reyes

Accesorios stament

Esto es clave y muchas veces el condimento de la moda, ya que el cinturón con hebilla llamativa, o unos aretes grandes pueden dar el giro a tu look.

Juega con las proporciones

Evita llevar todas tus prendas ajustadas o todas holgadas; trata de combinar leggins o jeans ajustados con una camisa oversized, o pantalones anchos con un top más pegado al cuerpo.

Monocromático con textura

Vestir de un solo color es algo clásico; para que no se vea plano, puedes mezclar texturas, como la mezclilla con un suéter de punto o una falda de seda con una blusa de algodón.

Los looks monocromáticos lucen mejor si se combinan texturas|Pexels: Marcos Felipe

El grooming y los detalles

Para que un básico luzca de lujo, debes portar un look impecable; no descuides el maquillaje, agrega un toque de color en los labios o estiliza tu cabello para proyectar tu estilo propio.