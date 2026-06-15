Última hora: El actor Sergio Basañez anuncia inesperada muerte de un ser querido: “Amor de mi vida, te veré pronto”

Hace unas horas, una de las figuras más reconocidas de todo el entretenimiento mexicano, Sergio Basañez compartió a través de sus redes sociales su sentir sobre una gran partida, conmocionando a sus seguidores.

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El actor veracruzano dio a conocer a través de una publicación en redes que su madre había fallecido, por lo que compartió un emotivo mensaje para despedirla, dejando una gran consternación dentro de sus seguidores, pues a través de los años hemos sido testigos de la gran relación entre ambos.

Sergio Basañez rompe el silencio tras la muerte de su madre

Fue a través de su cuenta de Instagram que el actor dedicó las siguientes palabras a su madre:

La herencia invisible de mama

No me dejaste riquezas, mamá, pero me dejaste algo más grande: un legado que no se toca, pero que sostiene la vida.

Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos.

Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo.

Además, a esa publicación, Sergio añadió las siguientes palabras:

“Hasta luego mami, amor de mi vida. Te veré pronto”, mostrando lo complicado que ha sido este suceso en su vida y no es para menos, pues su madre estuvo en cada momento de su vida dejando ver la gran relación que llevaba con ella, e incluso en diversas ocasiones de dejó ver todo el aprecio que Sergio y su familia tenían por María de los Ángeles Rodríguez.

¿Qué pasó con la mamá de Sergio Basañez?

De acuerdo con información que ha trascendido, María de los Ángeles Rodríguez falleció este fin de semana en Mérida, con ello, cientos de seguirse le han expresado sus condolencias al actor de 56 años, quien había dado a conocer que su mamá se encontraba en un estado delicado de salud.

Sergio Basáñez despide a su madre con un emotivo mensaje: “Hasta luego, mami, amor de mi vida”

De momento el actor no ha compartido más detalles sobre este triste hecho, aunque algunos compañeros del medio y demás seguidores han mostrado su unión a esta pérdida.