Elegir el bikini adecuado no debería sentirse como un desafío extremo, la experiencia puede mejorar si conocemos bien cuál es nuestra silueta y comprendemos que todo debería ir mucho más allá de las tendencias de la temporada, entendiendo cómo funcionan las líneas, los colores y los cortes en la percepción visual.

Con unos ajustes sencillos a diseo de tu traje de baño puedes conseguir balancear tus proporciones, alargar las piernas y definir la cintura, consiguiendo que te sientas mucho más cómoda y segura bajo el sol.

Debes saber que no necesitas de un cambio radical en tu guardarropa para transformar tu apariencia frente al espejo, todo está en aplicar pequeños trucos de estilismo estratégico que permiten resaltar tus atributos naturales de manera sutil y elegante.

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Los 7 trucos visuales que cambian tu silueta en bikini

Corte de pierna alto

Inspirado en los años 80, es un corte que sube por encima del hueso de la cadera y alarga visualmente las piernas, estilizando la zona de los muslos.

Traje de baño con corte de pierna alto|Pinterest

Tiro alto para definir

La bragas de talle alto abrazan la sección media del cuerpo, ayudando a crear una forma e reloj de arena instantánea, lo que brinda mayor soporte al abdomen.

Trajes de baño de tiro alto que ofrecen soporte en el abdomen|Pinterest

Escotes en "V"

Un top con escote pronunciado en "V" alargará el torso y dirigirá la mirada hacia el centro, lo que estilizará la parte superior del cuerpo.

Traje de baño con escote en “V”|Pinterest

Estampados estratégicos

Usa patrones llamativos o flores grandes en las zonas que deseas resaltar, así como colores sólidos y oscuros en áreas que prefieras disimular.

Diseño de trajes de baño con estampado|Pinterest

Volados para dar volumen

Si buscas crear curvas, elige diseños con volantes o texturas que añadan dimensión de forma localizada.

Traje de baño con volados para dar volumen|Pinterest

Aros y cut outs

Las aberturas laterales o los detalles de aros metálicos en la cintura, crearán la ilusión óptica de una línea más curva y más definida.

Traje de baño con cut outs|Pinterest

Tiras ajustables laterales

Las bragas que se atan con lazos permiten colocar el ajuste justo en el ángulo que más favorezca a tus caderas, evitarás que la prenda "corte" la piel de forma poco estética.