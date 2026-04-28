7 trucos visuales que cambian tu silueta en bikini
Para poder lucir una figura armoniosa durante la primavera-verano, puedes aplicar los trucos visuales que estilizan tu tipo de silueta si usas bikini
Elegir el bikini adecuado no debería sentirse como un desafío extremo, la experiencia puede mejorar si conocemos bien cuál es nuestra silueta y comprendemos que todo debería ir mucho más allá de las tendencias de la temporada, entendiendo cómo funcionan las líneas, los colores y los cortes en la percepción visual.
Con unos ajustes sencillos a diseo de tu traje de baño puedes conseguir balancear tus proporciones, alargar las piernas y definir la cintura, consiguiendo que te sientas mucho más cómoda y segura bajo el sol.
Debes saber que no necesitas de un cambio radical en tu guardarropa para transformar tu apariencia frente al espejo, todo está en aplicar pequeños trucos de estilismo estratégico que permiten resaltar tus atributos naturales de manera sutil y elegante.
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Los 7 trucos visuales que cambian tu silueta en bikini
- Corte de pierna alto
Inspirado en los años 80, es un corte que sube por encima del hueso de la cadera y alarga visualmente las piernas, estilizando la zona de los muslos.
- Tiro alto para definir
La bragas de talle alto abrazan la sección media del cuerpo, ayudando a crear una forma e reloj de arena instantánea, lo que brinda mayor soporte al abdomen.
- Escotes en "V"
Un top con escote pronunciado en "V" alargará el torso y dirigirá la mirada hacia el centro, lo que estilizará la parte superior del cuerpo.
- Estampados estratégicos
Usa patrones llamativos o flores grandes en las zonas que deseas resaltar, así como colores sólidos y oscuros en áreas que prefieras disimular.
- Volados para dar volumen
Si buscas crear curvas, elige diseños con volantes o texturas que añadan dimensión de forma localizada.
- Aros y cut outs
Las aberturas laterales o los detalles de aros metálicos en la cintura, crearán la ilusión óptica de una línea más curva y más definida.
- Tiras ajustables laterales
Las bragas que se atan con lazos permiten colocar el ajuste justo en el ángulo que más favorezca a tus caderas, evitarás que la prenda "corte" la piel de forma poco estética.