3 ideas para crear útiles escolares de Mario Bros y Pokémon sin coser y en una tarde

Si quieres ahorrar dinero para este regreso a clases y tu hijo solo pide útiles escolares de Mario Bros o Pokémon, tenemos una solución para ti. Sabemos que con frecuencia las mochilas, estuches o cuadernos con personajes como estos suelen salir un ojo de la cara. Sin embargo, comprar artículos con licencia no es la única opción que tienes, pues tú puedes hacer muchas cosas que, además de verse bonitas, serán artículos únicos y especiales para tus niños.

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3 ideas increíbles para hacer tus propios útiles escolares de tus hijos

Crear las cosas por ti misma te puede ayudar a ahorrar mucho dinero y crear piezas únicas que tus hijos seguro van a adorar. Lo mejor de todo es que estas tres ideas que te presentamos no necesitan muchos materiales ni máquinas de coser. Toma nota:

1. Estuche de Mario Bros con fomi

Un estuche liso y económico se puede convertir en un artículo de Super Mario Bros único e invaluable para tus hijos. Para esto necesitarás un estuche de tela o plástico, fomi rojo, blanco y negro, pegamento para manualidades y tijeras. Con estos materiales puedes colocar a los personajes de la popular franquicia o, si lo prefieres, solo colocar el logo del personaje en el centro, como el que te dejamos a continuación, o, si lo prefieres, puedes comprar un parche termoadherible y decorarlo.

|Luis Quintero/Pexels/Nintendo

2. Libreta de Pokémon personalizada

Una gran idea para hacer una libreta de Pokémon: puedes utilizar una libreta con cubierta sencilla y convertirla en una Pokédex casera. Puedes cubrirla con cartulina amarilla y agregar detalles en negro, rojo y blanco. También, si lo prefieres, lo puedes forrar de su color favorito y llenarlo de calcomanías de sus personajes favoritos.

|Kindel Media/The Pokémon Company/Nintendo

3. Mochila de Mario Bros o Pokémon

Una mochila básica también puede transformarse en un accesorio personalizado sin necesidad de coser. Para decorarla puedes recurrir a los parches termoadhesivos y stickers textiles, los cuales son muy económicos. También puedes ponerle dijes, algunos muñecos y botones o pines. Si la mochila va a ser de Mario Bros, te recomendamos una mochila básica de color rojo, azul o negro. Para una mochila de Pokémon te recomendamos una de color amarillo, negro o azul.