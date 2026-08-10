Lista de CAMPEONES de Exatlón México que estarán en la décima temporada, edición 2026

La pantalla se va a dividir en equipo rojo y equipo azul, siendo las tonalidades que usaran los dos equipos que van a conformarse para Exatlón México. En la decima temporada, además de tener impactantes circuitos, se ha dado a conocer la lista de campeones que nuevamente van a participar.

Dentro de los nombres figuran Alexis Hiroshi, Pato Araujo, Aristeos Cázares y Heliud Pulido, siendo los próximos en formar parte de la edición 2026.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón 2026 en México?

Uno de los más destacados es Alexis Hiroshi, siendo el campeón del equipo azul más reciente de Exátlon México, obteniendo el importante reconocimiento a sus 22 años. Un joven jalisciense que se destaca por tener conocimiento en la lucha grecorromana y en artes marciales mixtas.

Pato Araujo sorprendió a todos en el 2021, quien siendo del equipo rojo, logró obtener la victoria que tanto deseaba, meta que deseaba poder cumplir durante su participación. Fue un futbolista mexicano, quien tiene una amplia carrera dentro del Club Deportivo Guadalajara.

Otro integrante de la lista de campeones que va a aparecer en la decima temporada, se trata de Aristeos Cázares, quien en el 2019 fue el ganador de la segunda temporada. Se destaca por ser profesor de parkour, además de practicar calistenia.

Por último, tenemos a Heliud Pulido, otro campeón que será visible en la edición 2026, quien obtuvo su gran victoria en la tercera temporada del reality deportivo. Dentro de sus habilidades deportivas se destaca el canotaje.

¿Cuándo es la próxima temporada de Exatlón México?

Muchos esperan poder ver la lista de campeones participando en las rutas y competencias de Exatlón México de la edición 2026, viendo si alguno de ellos ganarán nuevamente la gran competencia.

Para que no dejes ir la oportunidad, observa el estreno el 24 de agosto a las 6:30 de la tarde, una transmisión en vivo que puedes observar en Azteca UNO, una decima temporada que promete mucha adrenalina y disputas deportivas dentro del reality.