Ni fragancias caras ni productos químicos... así puedes hacer que tu casa huela fresca todo el día

En el verano el calor se convierte en un aspecto bastante molesto para muchos hogares, dado que las temperaturas envuelven cada espacio de la casa. Por ello, muchos acuden a fragancias que suelen costar bastante dinero, mientras que otras soluciones llegan con aerosoles y su alto contenido químico. Así, esta solución casera con romero te permitirá frescura y poco gasto al mismo tiempo.

¿Para qué sirve el romero ante el calor de la casa?

La clave con este elemento muy utilizado en cocina y en el hogar de manera general tiene relación con su aspecto herbal. Su fragancia-aroma produce frescura y sensaciones positivas en el rincón de la casa donde se utilice. Y es que funciona en la preparación de alimentos y en fines aromáticos para todos los rincones de tus aposentos.

Incluso una de las recomendaciones es realizar bastantes saquitos que contengan el romero para ubicar en cajones, clósets, alacenas o espacios diversos para que el aroma sea agradable. Y es que en temporada de calor los olores se convierten en situaciones bastante desagradables, pues cuando no hay este tipo de “ayudas”, llegan aromas evidentemente no bienvenidos por la intensidad del ambiente en general.

Mientras que en aspectos todavía más especializados, las perfumerías aprovechan la fragancia del romero en un ámbito refrescante y herbal. Es normal que ciertas personas aprovechen para perfumar textiles o hacer ricas mezclas aromáticas. Los expertos aseguran que el aroma se puede combinar con notas amaderadas, cítricas y florales.

¿Cómo hacer una mezcla de romero refrescante para la casa?

Ingredientes

Una botella con atomizador

Una cucharadita de esencia de vainilla (si así lo deseas)

Cáscara de un limón o naranja

Dos tazas de agua

Dos ramas de romero fresco

Preparación

En una olla se agregará el agua, la cáscara y el romero hasta que se llegue a hervir. Ya hervido se bajará el nivel del fuego al mínimo durante 10 minutos… para que todos los elementos suelten toda su fragancia.

Apaga el fuego, deja enfriar y vierte la mezcla en el atomizador… utilizando un colador para que pase solamente el líquido. Allí es donde pudieras agregas la esencia de vainilla.

Antes de usar, siempre agita bien para que la mezcla sea perfectamente repartida en cada rincón donde rocíes el romero preparado.