8 cortes de cabello modernos que favorecen a mujeres de 50 años en adelante
¡No le temas al cambio! Renueva tu estilo con alguno de estos 8 cortes de cabello, ideales para mujeres de 50 años en adelante: son modernos y ayudan a resaltar tu presencia.
¿Cansada del mismo corte de pelo? Hacer un cambio de look puede ayudarte a encontrar el corte ideal para transformar tu imagen por completo y lo más importante: resaltar tu presencia y personalidad. Por ello, te compartimos ocho cortes de cabello modernos que favorecen a las mujeres de 50 años en adelante: hay desde opciones versátiles y llenas de carácter hasta alternativas más atrevidas y elegantes. No le temas al cambio y renueva tu look con alguna de estas inspiraciones.
- Pixie con flequillo: Ideal si lo que quieres es un corte bastante corto y moderno. Este diseño resalta los rasgos del rostro, mientras que el flequillo agrega cierta suavidad a tu cara.
- Capas largas con fleco: No sacrifiques el largo de tu cabello y mejor agrega movimiento y ligereza con este corte. El fleco le da un plus de versatilidad y elegancia.
- Bob graduado: Corto en la parte trasera y ligeramente largo al frente. Este corte es perfecto para dar forma, además de que ofrece una apariencia sofisticada.
- Bob corto: El largo llega a la altura de la mandíbula o incluso más corto, como en la imagen. Este corte aporta frescura y practicidad. Además, es muy fácil de mantener.
- Shag ondulado: Las capas desordenadas son uno de los estilos más modernos para las mujeres de 50 en adelante. Ofrece un estilo relajado y natural con toques juveniles.
- Corte asimétrico texturizado: Como su nombre lo indica, este corte combina desniveles, lo que ayuda a crear un efecto moderno y dinámico, además de ser un corte con mucha personalidad.
- Corte asimétrico con volumen: Similar al anterior, este estilo destaca por agregar más capas para dar cuerpo y volumen al cabello. Ideal si lo que quieres es un corte con presencia.
- Undercut: Este corte se distingue por llevar los laterales sumamente cortos y dejar un mayor largo en la parte superior. Se trata de un estilo audaz y completamente contemporáneo.