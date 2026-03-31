En el mundo de la manicura hay varios diseños o colores de uñas, pero no todos les van bien a las mujeres. Uno de los modelos que hará ver a cualquier persona a la moda son las uñas aesthetic, las cuales son un look que sigue un estilo o tendencia específica. Estos son los 3 tonos que quedan mejor en las manos morenas para la primavera.

De acuerdo con un artículo del portal Le Mini Macaron Europe, para tener un buen resultado de uñas aesthetic no solo basta con elegir los estilos, colores y diseños, ya que la forma influye mucho para lograr un look que llame la atención, pero sobre todo que esté a la moda en esta nueva estación. Conoce estas 3 ideas de corte Glassy Bob que están de moda: te verás elegante y aesthetic.

Los diseños de uñas aesthetic

1. French invertido: Dale un toque diferente a este diseño tan tradicional al invertirlo, pues ahora pondrás el esmalte en la cutícula de la uña. Puedes elegir tonos neutros o pasteles.

8 diseños de uñas aesthetic que harán ver a la moda a cualquier persona|Pinterest

2. Lechosas: Las también llamadas milky nails dan un toque natural y pulcro al diseño, aunque bastante caro.

8 diseños de uñas aesthetic que harán ver a la moda a cualquier persona|Pinterest

3. Efecto mármol. Un diseño que se ve caro, pues simula a la piedra natural que es muy utilizada en interiores de hogar. Puedes elegir entre un blanco, gris o verde.

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4. Abstractas: Un diseño muy atrevido, pero que se ve muy elegante y artístico debido a su amplia paleta de colores.

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5. Multicolor: Una buena opción para llevar en primavera-verano. Puedes optar por llevar el diseño french, pero en uñas cortas.

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6. 3D: Puedes elegir el esmalte que más te vea bien acorde al tono de tu piel y agregar diseños en 3D, desde piedras y relieves hasta relieves.

8 diseños de uñas aesthetic que harán ver a la moda a cualquier persona|Pinterest

7. Efecto aura: Para lograr este efecto, se tiene que difuminar el centro de la uña, para asimilarlo a un aura. Puedes optar por los colores rosa, morado y azul.

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8. Naturales: Nada más aesthetic que llevar unas uñas naturales, utilizando solo un esmalte transparente.