8 diseños de uñas con estrellas que casi nadie usa y son muy fáciles de hacer

Aunque muchas de las tendencias en diseños de uñas para primavera 2026 tienen flores y se inspiran en la naturaleza, existen otras alternativas para quienes disfrutan probar estilos más originales. Y una opción diferente que se ve hermosa, es el manicure de estrellas, ideal para un estilo fresco y muy original.

Uno a uno, los diseños de uñas con estrellas que son perfectas para un look original

Base metalizada con estrellas rojas delineadas . Las texturas metalizadas en las manos siempre destacan y tienen la facilidad de adaptarse a otros estilos, como lo es el manicure con estrellas . Y para que las ilustraciones destaquen aun más, un delineado en un tono contrastante es la clave.



. Las texturas metalizadas en las manos siempre destacan y tienen la facilidad de adaptarse a otros estilos, como lo es el . Y para que las ilustraciones destaquen aun más, un delineado en un tono contrastante es la clave. Cada uña de diferente color. Si quieres algo mucho más creativo, prueba usando esmaltes distintos en cada dedo; en la base un color intenso y para las estrellitas uno que sea más claro.

8 diseños de uñas con estrellas que puedes usar en la primavera 2026|Pinterest

Manicure de efecto "negativo" . Otra idea original, pero que no llega a verse tan informal, son los diseños de uñas tipo "negativo", que consiste en dejar partes sin pintar y que en este caso tendrán la forma de estrella para un resultado moderno.



. Otra idea original, pero que no llega a verse tan informal, son y que en este caso tendrán la forma de estrella para un resultado moderno. Diseños de uñas inspiradas en Taylor Swift. Para que combines con tus canciones más reproducidas, puedes usar un manicure inspirado en Taylor Swift, específicamente por el arte de "The Life of a Showgirl", su último álbum. Los tonos que necesitas sí o sí son el turquesa y el naranja.

8 diseños de uñas con estrellas que puedes usar en la primavera 2026|Pinterest

Estilo carey como base y uñas azules grandes . El efecto carey sigue siendo una de las mejores alternativas diseños de uñas con estrellas radiantes y sofisticados . Pon la base con efecto brillante como primer paso y luego traza las ilustraciones con un barniz azul rey que contraste.



. El efecto carey sigue siendo una de las mejores alternativas . Pon la base con efecto brillante como primer paso y luego traza las ilustraciones con un barniz azul rey que contraste. Manicure francés con punta XL y estrellitas. Dale un giro al clásico french y cambia la fina punta blanca por una estilo "chunky" en un tono intenso, el mismo que usarás para hacer las estrellas con mucho cuidado.

8 diseños de uñas con estrellas que puedes usar en la primavera 2026|Pinterest

Diseños de uñas con estrellas pequeñas y aplicaciones brillantes . En caso de que quieras algo mucho más llamativo, están los modelos que tienen al menos dos estrellas en cada uña y que se distinguen por poner pequeñas piedritas brillantes al centro.



. En caso de que quieras algo mucho más llamativo, están los modelos que tienen al menos dos estrellas en cada uña y que se distinguen por poner pequeñas piedritas brillantes al centro. Base nude con aplicaciones de distintos colores. Una combinación que nunca falla es el nude con acabado lechoso y los stickers de colores para darle color a este manicure que será tendencia en primavera 2026 y que se puede hacer muy fácil