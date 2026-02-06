8 ideas de dónde poner los espejos en tu casa para agrandar los espacios: sala, baño, habitación

Si vives en una casa o departamento pequeño , puedes generar una sensación de amplitud con espejos. Este es un truco que los diseñadores de interiores aplican todos los días y que ahora también puedes hacerlo tú misma.

Toma en cuenta que no se trata de colocar espejos en cualquier espacio solo porque te parezca buena idea, ya que podrías provocar la sensación contraria: estrés y agobio. Por eso, es importante considerar estas ocho ideas que sí funcionan , según Architectural Digest.

Los mejores lugares para poner espejos en tu casa y que se vean hermosos

Frente a una ventana: Refleja la luz natural y duplica la sensación de amplitud. Hace que el espacio se sienta más luminoso y aireado.

Los espejos frente a la ventana rebotan la luz.|Pinterest

En el recibidor, a lo largo de una pared: Da profundidad desde el primer paso en casa y evita que la entrada se vea angosta o oscura.

Da profundidad desde el primer paso en casa y evita que la entrada se vea angosta o oscura. Detrás del sofá: Amplía visualmente la sala sin saturarla y aporta un punto decorativo elegante, sobre todo en espacios pequeños.

Espejo en recibidor o atrás del sofá.|Pinterest

En el comedor, en una pared lateral: Refleja la mesa y la iluminación, haciendo que el comedor se perciba más grande y más sofisticado.

Los espejos al lado del comedor se ven elegantes.|Pinterest

En pasillos largos o estrechos: Rompe la sensación de túnel y aporta dinamismo, especialmente si se combina con buena iluminación.

Rompe la sensación de túnel y aporta dinamismo, especialmente si se combina con buena iluminación. Puertas de clóset con espejo: Multiplican el espacio del dormitorio y además son prácticas; el cuarto se ve más ordenado y amplio.

Espejos en pasillos y puertas de closet.|Pinterest

Sobre el lavabo del baño, de pared a pared: Elimina los límites visuales, refleja la luz y hace que incluso un baño pequeño se vea mucho más grande.

Elimina los límites visuales, refleja la luz y hace que incluso un baño pequeño se vea mucho más grande. En esquinas oscuras o poco usadas: “Abre” visualmente esas zonas muertas y equilibra la distribución del espacio al reflejar luz y movimiento.

Pon los espejos en lugares estratégicos.|Pinterest

¿Cuál es el significado de los espejos según su forma?

Cada forma de espejo tiene su propia función visual, y no todos sirven para crear una sensación de amplitud.

Espejos planos y lisos : Son más estructurados, y se usan más para el guardarropa o la entrada principal

: Son más estructurados, y se usan más para el guardarropa o la entrada principal Espejos esféricos o redondos: Crean un ambiente más armonioso, así que se recomiendan para decoración.

Qué otros beneficios tiene tener varios espejos en casa

Tener espejos en las paredes de tu casa puede tener mayores beneficios de los que imaginas, algunos de ellos relacionados con lo visual como ya te comentamos, pero también añaden estilo, armonía, rebotan la luz y pueden ocultar imperfecciones como manchas, grietas, etc. En lo espiritual, ayudan a equilibrar la energía y llaman la prosperidad, según la cultura del Feng Shui.