Las tendencias en manicura cambian constantemente, pero hay estilos que son atemporales y permanecen vigentes debido a que se ven más elegantes. Son los tonos neutros, los acabados brillantes y los diseños minimalistas que suelen favorecer la apariencia de la piel porque crean una imagen más uniforme y sofisticada, como lo son estos 9 diseños de uñas para mujeres mayores. Conoce estos 7 modelos para apoyar a México en el Mundial 2026.

La forma de las uñas también es un punto a tomar, pues a las mujeres mayores les ven mejor las que son cortas u ovaladas. Lo anterior, ya que se ven más pulcras, estilizan visualmente los dedos y aportan una apariencia delicada y femenina. Estos son los 9 diseños de manicura para apoyar a tu equipo durante el Mundial 2026.

Los 9 diseños de uñas para mujeres mayores

1. French: Es uno de los estilos más solicitados gracias a su aspecto limpio y versátil. Además, combina fácilmente con cualquier color de ropa o accesorio.

9 diseños de uñas para mujeres mayores: hacen ver las manos más elegantes|Pinterest

2. Nude: Los esmaltes beige, rosa suave o arena ayudan a unificar visualmente el tono de la uña y generan un efecto discreto.

3. Perlado: Los acabados nacarados reflejan la luz de manera uniforme y aportan un aspecto refinado.

4. Vino: Los tonos burdeos o ciruela ofrecen un contraste elegante sin resultar excesivos.

5. Gris: Este tono neutro sustituye al negro para quienes buscan una alternativa más suave y fácil de combinar.

6. Efecto glaseado: Se ha vuelto tendencia en los últimos años, ya que el acabado utiliza un brillo perlado muy sutil sobre una base clara.

7. Acabado brillante transparente: Una base natural con esmalte de alto brillo mantiene las uñas cuidadas y favorece una imagen elegante.

8. Rojo: Es uno de los tonos más elegantes y nunca pasa de moda, ya que transmite sofisticación y combina con cualquier temporada del año.

9. Rosa lechoso: Este acabado translúcido es de los favoritos de las pasarelas internacionales por su apariencia delicada y sofisticada.