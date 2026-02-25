9 ideas de clóset de madera en la pared que puedes poner en tu cuarto: son diseños bonitos
Si quieres instalar un clóset en tu dormitorio o piensas renovarlo, estas son algunas opciones que puedes elegir, desde diseños minimalistas hasta modernos
Un clóset es un espacio necesario para cualquier persona, pues es ahí donde se guarda la ropa, y qué mejor manera que sea uno de madera con buen espacio y pegado a la pared, para ahorrar un poco de espacio en el dormitorio. Es por ello que traemos para ti estas 9 ideas de diseños que son bonitos. Conoce estos 42 modelos de remodelación de cocina, desde modernas y minimalistas hasta las más rústicas.
Estos modelos son buena opción si piensas instalar un clóset en tu cuarto y dejar atrás los guardarropas que son vendidos en tiendas comerciales o si quieres remodelar el que ya tienes en tu dormitorio por un diseño más moderno. Échale un ojo a estas 13 ideas para reciclar sillas viejas que ya no usas en tu casa: no las tires a la basura.
Los 9 diferentes diseños de clósets de madera para tu dormitorio
1. Puerta corrediza
Este closet de madera pegado a la pared es un poco austero en el interior, pero lo que le realza es su puerta corrediza.
2. Con tocador
Esta idea puede asimilarse a la de un vestidor, aunque pequeño, pues en medio tiene un pequeño tocador con espejo, mientras que al costado, grandes pilares para colgar tu ropa.
3. Abierto
Este closet es muy austero, pero eficiente, ya que cuenta con repisas laterales, cajoneras y un tubo para colgar la ropa.
4. Puertas batientes
Uno de los diseños de clósets más comunes, debido a que sus puertas se sujetan con bisagras y se abren hacia al frente.
5. Tipo espejo
Uno de los diseños más modernos debido a su acabado, ya que asimila a un espejo enorme, pero al abrirlo es un clóset con repisas de madera.
6. Repisas
Un diseño muy minimalista que solo consta de poner repisas de madera en un pequeño espacio y así convertirlo en un clóset funcional.
7. Tipo cuarto
Si cuentas con un gran espacio, puedes optar por esta idea, ya que puedes instalar tu clóset en un pequeño espacio y convertirlo en un mini cuarto.
8. Empotrado
Este diseño de clóset se caracteriza por ocupar todo un espacio, desde el techo hasta el suelo y de pared a pared, lo que le da un gran almacenamiento.
9. Melamina
Este closet está construido de madera que está cubierta con resina melamínica, que consiste en ofrecer una alta resistencia a rayaduras y humedad.