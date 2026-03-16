9 ideas de diseño para uñas sencillas y fáciles de hacer: úsalas en cualquier ocasión
Los diseños de uñas básicos también pueden lucir hermosos y son una excelente opción para todo el año porque es muy fácil combinarlas con los looks.
A pesar de que las tendencias en diseños de uñas que están arrasando en 2026 apuestan por las fusiones de colores intensos y texturas llamativas, hay quienes todavía prefieren los modelos clásicos. Esto no signfica que el manicure tenga que ser aburrido ni mucho menos, en especial ahora que hay tantos modelos que no solo son bonitos, sino que también son fáciles de hacer y de combinar.
Diseños de uñas sencillos: 9 modelos que no pasan de moda y siempre se ven bien
- Manicure nude clásico. Los colores claros como los tipo nude son una apuesta segura para manos elegantísimas. Ya sea que se usen cortas o largas, lucen arregladas y se pueden combinar fácilmente.
- Punta francesa delgada. Algo que está más que claro, es que la manicura francesa seguirá fuerte entre las tendenciad de belleza para 2026. Es posible recrearla en sus distintas versiones, como las que llevan la punta delgada y minimalista.
- Con puntitos pequeños. Entre los diseños de uñas imperdibles para la primavera, están los de "polka dot", una opción creativa que luce espléndida. Para un toque único, los puntitos miniatura quedan perfectos.
- Uñas rosas. Los esmaltes rosas tienen la capacidad de rejuvenecer las manos y hacer que se vean más delicadas. Pueden ser clásicas o con técnicas como el "cat eye".
- Diseños de uñas con líneas minimalista. Para las que prefieren llevar el minimalismo hasta en las manos, las rayas suaves sobre bases lisas se ven modernas y muy creativas.
- En tonos pastel. Cuando se trata de ideas de manicure que le queden a todos los tonos de piel, los colores pastel son una apuesta segura para la primavera 2026. Los más lindos son el rosa, el azul, el amarillo y el lila.
- Media luna con colores contrastantes. Si quieres un diseño de uñas que esté perfectamente equilibrado, los modelos con silueta de media luna podrían ser la mejor opción. Pon una base de un color suave y el resto con tonos vibrantes.
- Manicure con efecto lechoso. El blanco es uno de esos tonos que parece aburrido, pero que cuando se arregla con delicadeza luce maravilloso. Pide a tu "nail artist" que te aplique un esmalte de gel con textura cremosa, lo que suavizará tus manos y hasta parecerán de princesa.
- Diseños de uñas con glitter. Si no le temes a llamar la atención con tus looks, prueba con un manicure repleto de brillos y destellos. Puede ir en todas las uñas o solo en un par para que se vea mucho más sofisticado.