9 ideas de diseño para uñas sencillas y fáciles de hacer: úsalas en cualquier ocasión

A pesar de que las tendencias en diseños de uñas que están arrasando en 2026 apuestan por las fusiones de colores intensos y texturas llamativas, hay quienes todavía prefieren los modelos clásicos. Esto no signfica que el manicure tenga que ser aburrido ni mucho menos, en especial ahora que hay tantos modelos que no solo son bonitos, sino que también son fáciles de hacer y de combinar.

Diseños de uñas sencillos: 9 modelos que no pasan de moda y siempre se ven bien