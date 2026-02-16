9 ideas para reciclar garrafones de agua que ya no uses en tu casa: te sorprenderás

¿Tienes garrafones de agua que ya no usas guardados en tu casa y no sabes qué hacer con ellos? Puedes reciclarlos y usarlos para otras funcionalidades que no solo le darán un toque diferente a tu hogar, sino que estarás ayudando al medio ambiente al darle una segunda vida.

Te compartimos varias ideas sobre cómo reciclar ropa vieja, madera y otros objetos , pero ahora es el turno de los garrafones. Checa estas nueve ideas que te pueden inspirar para iniciar con la transformación hoy mismo.

Las mejores ideas para reciclar garrafones de agua y convertirlos en decoración para la casa

1. Macetas grandes para plantas: Corta el garrafón por la mitad (horizontal o lateral), haz orificios en la base para el drenaje y píntalo a tu gusto. Puedes sembrar flores, hierbas o incluso jitomates.

Recicla tus garrafones de agua en otros objetos.|(ESPECIAL/Pinterest)

2. Huerto vertical : Corta ventanas rectangulares en varios garrafones, haz pequeños orificios para drenaje y cuélgalos con cuerda resistente en una pared o reja. Llénalos con tierra y plantas aromáticas.

: Corta ventanas rectangulares en varios garrafones, haz pequeños orificios para drenaje y cuélgalos con cuerda resistente en una pared o reja. Llénalos con tierra y plantas aromáticas. 3. Dispensador de croquetas para mascotas: Haz una abertura en la parte inferior y adapta un tubo de PVC pequeño como salida. Coloca una tapa desmontable arriba para rellenar fácilmente.

Mira estas ideas para reciclar un garrafón de agua.|(ESPECIAL/Pinterest)

4. Alcancía gigante : Haz una ranura en la parte superior. Puedes decorarlo como cerdito, cofre o personaje animado usando pintura acrílica y foamy.

: Haz una ranura en la parte superior. Puedes decorarlo como cerdito, cofre o personaje animado usando pintura acrílica y foamy. 5. Organizador para herramientas : Corta la parte superior dejando una “asa”. Úsalo para guardar desarmadores, pinzas o productos de limpieza.

: Corta la parte superior dejando una “asa”. Úsalo para guardar desarmadores, pinzas o productos de limpieza. 6. Lámpara decorativa: Corta figuras (estrellas, flores o líneas) en el plástico. Coloca dentro una serie de luces LED (nunca foco directo por el calor). El efecto es muy decorativo por la noche.

Hay un montón de ideas para reciclar tus garrafones de agua.|(ESPECIAL/Pinterest)

7. Mini invernader: Perfecto para germinar semillas: Corta el garrafón a la mitad y usa la parte superior como domo transparente sobre una charola con tierra. Conserva humedad y acelera el crecimiento.

Corta el garrafón a la mitad y usa la parte superior como domo transparente sobre una charola con tierra. Conserva humedad y acelera el crecimiento. 8. Regadera para plantas: Haz pequeños orificios en la tapa con un clavo caliente. Llénalo de agua y úsalo como regadera casera.

Recicla tus garrafones incluso si son de vidrio.|(ESPECIAL/Pinterest)

9. Garrafón de vidrio a Lámpara rústica: Limpia bien el interior. Introduce una serie de luces LED (tipo navideñas) o instala un kit de lámpara perforando la tapa (si sabes hacerlo con herramienta adecuada). Ideal para estilo vintage o bohemio.

¿Qué conviene más, un garrafón de plástico o de vidrio?

Elegir entre garrafones de agua que son de plástico y de vidrio ha sido un tema de debate desde hace mucho tiempo, principalmente por aquellos que afirman que el sabor es diferente. En ese sentido, para saber cuál conviene más, dependerá de las necesidades y presupuesto de cada uno.

De acuerdo con la BBC, en términos del medio ambiente, conviene más usar el plástico que el vidrio , pues requieren de un menor proceso que daña la naturaleza.

No obstante, según Unicora, usar recipientes de vidrio ayuda a que no cambie el sabor de los alimentos ni del agua; ayuda a mantener la calidad de los insumos.