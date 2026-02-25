9 ideas para reciclar la cuna que tu bebé ya no usa: no imaginas lo funcional que puede ser

Una cuna para bebé puede ser muy útil si la transformas en otro tipo de mueble funcional para la casa. Si te has preguntado qué hacer con esa que tienes guardada y olvidada , aquí te damos nueve ideas claras para reciclarla y darle un segundo uso.

La mayoría de las cunas para bebé están fabricadas en madera, lo que les da un soporte resistente para el pequeño. Precisamente esa ventaja permite que puedas modificarlas casi a tu antojo . ¿Qué otros muebles puedes crear? Te lo contamos.

Una por una, las mejores ideas para reciclar cunas de bebé olvidadas

Escritorio infantil: Retira un lateral de la cuna y ajusta la base a una altura cómoda. Coloca una tabla de madera firme como superficie y píntala del color que prefieras. Puedes usar los barrotes como organizador lateral.

No desperdicies dinero y convierte tu cuna para bebé en un escritorio.|Especial/Pinterest

Banca para jardín o terraza: Quita un lado largo de la cuna y refuerza la estructura. Añade un asiento acolchonado con tela resistente y barniz protector para exterior.

Organizador de pared: Desmonta uno de los barandales y fíjalo a la pared. Agrega ganchos, pequeñas repisas o canastillas para colgar bolsos, bufandas o utensilios.

Sofá infantil: Retira un lateral y coloca cojines grandes en la base y respaldo. Lija y pinta en tonos suaves para un espacio de lectura cómodo.

Convierte la cuna de tu bebé en un cómodo sofá infantil.|Pinterest

Huerto urbano: Utiliza la estructura como marco para sostener macetas colgantes. También puedes adaptar la base con una caja de madera y tierra para plantar hierbas.

Utiliza la estructura como marco para sostener macetas colgantes. También puedes adaptar la base con una caja de madera y tierra para plantar hierbas. Cama para mascota: Corta la estructura a menor altura si es necesario, lija bien y coloca un colchón o cojín grande. Puedes personalizar con el nombre de tu mascota.

Haz una cama para tu mascota con la cuna de bebé.|Pinterest

Librero vertical: Coloca la cuna de forma vertical y fija repisas internas entre los barrotes. Ideal para libros infantiles o decoración ligera.

Mesa de manualidades: Baja la base al nivel más alto y coloca una cubierta de acrílico o madera. Los barrotes pueden servir para colgar materiales como tijeras o rollos de cinta.

Perchero vintage: Desarma los laterales y agrega ganchos metálicos. Pinta con efecto envejecido para un estilo rústico o shabby chic.

Cómo rehabilitar una cuna para bebé y decorarla

En caso de que tengas una cuna guardada, pero que todavía esté en buen estado y puedas rehabilitarla, también hay modos de alargar su vida, y luego venderla o regalarla a alguien que lo necesite.

Primero revisa si la madera o el material con el que está fabricado sigue funcional, indica Architectural Digest. Luego, puedes ligar y darle un pasón de pintura. Si es necesario, agrega colchón pequeño y música de cuna a través de una bocina o una caja musical

