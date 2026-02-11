9 ideas para reciclar las antenas parabólicas: seguro ni te pasó por la mente y es una obra maestra

Deshacerse de una antena parabólica puede ser muy complicado, por eso muchas personas prefieren darle una segunda vida convirtiéndolo en decoración para su casa , pero algunas ideas son de otro nivel y se ven increíbles.

Si quieres inspirarte sobre cómo construir un quisco familiar para eventos en tu jardín o en una mesa, checa las siguientes propuestas que de seguro ni te pasaron por la mente, pero podrían ser una obra maestra. La mayoría de ellos vienen de post de Pinterest de usuarios creativos que quisieron compartir sus ideas.

¿Cómo puedes reciclar una antena parabólica que ya no usas?

1. Mesita de jardín o macetero gigante

Colócala con la concavidad hacia arriba, agrega tierra y plantas. Puedes taladrar orificios para drenaje y pintarla con colores divertidos para un toque decorativo.

2. Silla-hamaca o columpio lounge

Con dos antenas puedes construir un asiento o columpio cómodo colgante; solo agrega cojines, reforzando el borde con madera o metal y asegúralo con cuerdas resistentes.

Convierte tu antena parabólica en una fuente, asador o sombrilla aesthetic.|(Especial/Ideas de Pinterest)

3. Reflector de luz solar para cocina solar o secado de alimentos

Aprovecha su forma parabólica para concentrar la luz del sol en un punto focal y crear un concentrador solar para cocinar o deshidratar frutas y verduras.

4. Fuente de agua / baño para aves

Instálala en tu jardín y rellénala con agua para que aves y pequeños animales la usen como baño o bebedero. Se vuelve funcional y decorativa con un diseño pintado.

5. Mini pergola, quiosco o cubierta de sombra

Usa varias antenas como techado curvo para crear una estructura tipo gazebo, pérgola o techo decorativo para un rincón de descanso al aire libre.

Esta idea de reciclaje funciona si tienes una antena parabólica grande.|(ESPECIAL/Pinterest)

6. Fogatero / fire pit exterior

Coloca la antena en el suelo y adáptala para contener brasas o leña; su forma ayuda a contener la combustión y proyectar calor hacia afuera.

7. Escultura o mural metálico para jardín

Píntala y decórala con mosaicos o arte metálico para crear una pieza llamativa en tu patio o frente de casa.

8. Reflector de luz LED para iluminación exterior

Coloca tiras LED o focos en el borde y usa la antena como reflector de luz para iluminar terrazas, caminos o tu jardín con un efecto moderno.

9. Pecera o mini estanque de jardín

Con una base impermeable y pintura adecuada puedes convertir la antena en una pequeña poza de agua con plantas acuáticas o peces dorados.

¿Qué otros muebles y objetos reciclados que puedes poner en el jardín?

Si estás de buenas y quieres seguir decorando tu jardín con más muebles viejos que les quieres dar un segundo uso, puedes checar ideas de cabeceros de cama o puertas de madera antiguos que te pueden funcionar.

Algunos se pueden transformar en bellos bancos, percheros, mesas y hasta jardines verticales.