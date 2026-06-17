Para qué sirve el laurel: 5 propiedades medicinales científicas
¿Para qué sirve el laurel? Conoce las 5 propiedades medicinales probadas por la ciencia.
La naturaleza es sin lugar a dudas fuente de incontables beneficios para la vida de los seres humanos. En ella no solo encontramos animales, sino también plantas que proveen de diferentes propiedades y nutrientes que nuestro organismo necesita.
Muchas de las especies que podemos encontrar en la naturaleza son empleadas en el ámbito culinario y otras en torno a la medicina. Algunas de ellas, como el laurel, son muy utilizadas pero pocas personas conocen de los beneficios que ofrece para nuestra salud.
¿Qué dice la ciencia del laurel?
Un informe del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) precisa que el laurel es un arbusto perenne que se cultiva en Europa, regiones tropicales, subtropicales y Asia. Añade que se ha utilizado durante miles de años como aromatizante alimentario, para la elaboración de aceites esenciales y en la medicina tradicional.
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De acuerdo con esta entidad, el laurel contiene principalmente taninos, flavonas, flavonoides, alcaloides, eugenol, linalol, metil chavicol y antocianinas. Al respecto, destaca que hoja de laurel posee numerosas actividades biológicas, como la cicatrización de heridas, la actividad antioxidante, la actividad antibacteriana, la actividad antiviral, la actividad inmunoestimulante, la actividad anticolinérgica, la actividad antifúngica, la actividad repelente de insectos, la actividad anticonvulsiva, la actividad antimutagénica y la actividad analgésica y antiinflamatoria.
Beneficios del laurel
Por lo señalado, se analizaron diferentes fuentes de información que tenían al laurel como protagonista con el fin de poder determinar cuáles son sus propiedades medicinales probadas por la ciencia. A continuación, se detallan los 5 beneficios que esta especie tiene para nuestro organismo:
- Efecto para calmar dolores y disminuir inflamaciones: Diversas pruebas de laboratorio y análisis revelan que los componentes del laurel (flavonoides, cineol y eugenol) otorgan una acción analgésica y reducen los procesos inflamatorios del organismo.
- Capacidad para combatir bacterias y hongos: Los estudios confirman que el laurel posee cualidades antimicrobianas capaces de frenar el desarrollo de diversos microorganismos.
- Acción protectora frente al daño celular y soporte inmunitario: Su alta concentración de compuestos fenólicos, minerales y vitaminas A y C, permite ayudar a combatir el estrés oxidativo al neutralizar los radicales libres que afectan a las células y refuerzan las defensas naturales del cuerpo.
- Beneficios complementarios sobre el sistema nervioso y cardiovascular: Los análisis científicos sugieren que esta hierba puede aportar efectos que protegen las funciones neuronales, al mismo tiempo que colabora en la disminución de los niveles de ansiedad y estrés cotidiano.
- Optimización de las funciones digestivas y el metabolismo: Los aceites esenciales derivados de estas hojas favorecen el proceso digestivo y resultan de gran utilidad para mitigar afecciones comunes como la acidez, la inflamación estomacal y la acumulación de gases.