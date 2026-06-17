Para qué sirve el laurel: 5 propiedades medicinales científicas

La naturaleza es sin lugar a dudas fuente de incontables beneficios para la vida de los seres humanos. En ella no solo encontramos animales, sino también plantas que proveen de diferentes propiedades y nutrientes que nuestro organismo necesita.

Muchas de las especies que podemos encontrar en la naturaleza son empleadas en el ámbito culinario y otras en torno a la medicina. Algunas de ellas, como el laurel, son muy utilizadas pero pocas personas conocen de los beneficios que ofrece para nuestra salud.

¿Qué dice la ciencia del laurel?

Un informe del Centro Nacional para la Información Biotecnológica (Estados Unidos) precisa que el laurel es un arbusto perenne que se cultiva en Europa, regiones tropicales, subtropicales y Asia. Añade que se ha utilizado durante miles de años como aromatizante alimentario, para la elaboración de aceites esenciales y en la medicina tradicional.

@nutrimaga 🔥 Una hojita que hace magia en tu cuerpo Tomar té de laurel todos los días puede darte resultados increíbles: 1️⃣ Elimina toxinas y alivia dolores articulares. 2️⃣ Desinflama tu panza y mejora la digestión. 3️⃣ Relaja tu mente y te ayuda a dormir mejor. 👉 ¿Ya probaste este té o lo sumarías a tu rutina? ♬ sonido original - Nutricionista Magali Alvarenga

De acuerdo con esta entidad, el laurel contiene principalmente taninos, flavonas, flavonoides, alcaloides, eugenol, linalol, metil chavicol y antocianinas. Al respecto, destaca que hoja de laurel posee numerosas actividades biológicas, como la cicatrización de heridas, la actividad antioxidante, la actividad antibacteriana, la actividad antiviral, la actividad inmunoestimulante, la actividad anticolinérgica, la actividad antifúngica, la actividad repelente de insectos, la actividad anticonvulsiva, la actividad antimutagénica y la actividad analgésica y antiinflamatoria.

Beneficios del laurel

Por lo señalado, se analizaron diferentes fuentes de información que tenían al laurel como protagonista con el fin de poder determinar cuáles son sus propiedades medicinales probadas por la ciencia. A continuación, se detallan los 5 beneficios que esta especie tiene para nuestro organismo:

