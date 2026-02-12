9 ideas de remodelación de una tina a ducha: tu baño quedará como de mansión
Si combinas estas propuestas de diseños con la tendencia de moda, podrías lograr espacios envidiables
¿Quieres tener un baño que luzca elegante, casi como si tuvieras una mansión? Tener un espacio en la casa para relajarse es indispensable, y qué mejor hacerlo con una remodelación con una tina a ducha, hasta con spa. Mira las nueve ideas que te pueden inspirar para comenzar lo más pronto posible.
Una por una, las ideas de tinas de cucha
- Ducha tipo spa con porcelanato efecto mármol. Retira la tina y coloca porcelanato tipo mármol en formato grande para muros, ya que es mucho más económico que el mármol real y casi igual de elegante. Agrega una mampara de cristal templado transparente y una regadera tipo lluvia en acabado negro mate o dorado cepillado para lograr un look sofisticado sin elevar demasiado el presupuesto.
- Estilo hotel boutique en tonos neutros. Sustituye la tina por una ducha amplia con piso tipo madera cerámica antideslizante y muros en tonos beige o arena. Integra una hornacina empotrada para shampoos con iluminación LED cálida y utiliza cancel fijo de cristal sin marco para dar sensación de amplitud y lujo moderno.
- Ducha minimalista de concreto pulido. Aplica microcemento o porcelanato efecto concreto en muros y piso para lograr una estética contemporánea tipo mansión urbana. Complementa con grifería en acero inoxidable cepillado y una mampara fija de cristal, evitando puertas corredizas costosas.
- Toque glam con detalles dorados. Cambia la tina por una ducha revestida en azulejo blanco tipo subway colocado en vertical para estilizar el espacio. Añade mezcladoras y regadera en acabado dorado cepillado económico y coloca un nicho con mosaico tipo mármol para dar contraste elegante sin gastar en recubrimientos caros.
- Estilo mediterráneo moderno. Usa azulejos artesanales económicos en una sola pared como punto focal y combina con muros blancos lisos. Incorpora una banca flotante hecha de obra recubierta con el mismo porcelanato del piso para dar sensación de diseño a medida sin invertir en mobiliario especial.
- Look mármol oscuro tipo penthouse. Coloca porcelanato efecto mármol negro o gris oscuro solo en el muro principal de la ducha y deja los laterales en tonos claros para equilibrar. Instala iluminación indirecta en la parte superior del nicho y utiliza cristal transparente para mantener la sensación de amplitud.
- Ducha abierta tipo walk-in. Elimina la tina y crea una ducha sin puerta con un solo panel fijo de cristal y un ligero desnivel en el piso para el desagüe lineal. Utiliza porcelanato grande en tono claro continuo en todo el baño para que se vea más amplio y elegante.
- Estilo clásico renovado. Usa azulejo tipo mármol en muros y piso, pero en formato mediano más accesible. Añade molduras de PVC resistentes a la humedad en el techo y una regadera tipo lluvia con brazo largo para dar una sensación tradicional lujosa sin elevar el costo estructural.
- Spa con piedra natural simulada. Opta por porcelanato efecto piedra en tonos claros y combínalo con detalles en madera sintética resistente al agua para una estética cálida y sofisticada. Agrega una banca pequeña integrada y una regadera de techo económica para lograr una experiencia tipo resort sin hacer una remodelación costosa.
¿Cómo son los baños en tendencia de 2026?
Los baños que están en tendencia este año 2026 apuestan a la sostenibilidad y como espacios que sean realmente habitables, es decir, que cumplan una función y todo lo que haya dentro tenga un uso claro. El portal Valvo señala que esta moda apunta a materiales orgánicos, plantas y texturas táctiles, siendo la madera, el microcemento y la piedra natural las grandes apuestas.