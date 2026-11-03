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Revelan supuestas pruebas de infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez

Se difundieron presuntas pruebas de una infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez, luego de que circularan imágenes de la influencer junto a otro hombre.

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|IG @paoladalay_2203

Escrito por: Julieta García | Marktube

La relación entre Paola Dalay y José Eduardo Derbez volvió a generar comentarios en redes sociales tras la difusión de versiones sobre una supuesta infidelidad. El tema despertó curiosidad entre sus seguidores.

En medio de las especulaciones, comenzaron a circular presuntas pruebas que vincularían a la influencer con otra persona. Las imágenes generaron distintas reacciones entre los usuarios de internet.

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¿Quién es Paola Dalay?

Paola Dalay es una modelo e influencer mexicana que ganó popularidad en redes sociales por compartir contenido sobre moda, belleza y estilo de vida. Su nombre también se hizo conocido por su relación con el actor José Eduardo Derbez, hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo. Ambos comenzaron su romance en 2019 y en 2024 se convirtieron en padres de Tessa. Tras siete años juntos, la pareja anunció el fin de su relación en noviembre de 2026.

¿Paola Dalay le fue infiel a José Eugenio Derbez?

Las versiones sobre una presunta infidelidad de Paola Dalay a José Eduardo Derbez tomaron fuerza luego de que se difundieran nuevas declaraciones que apuntarían a un supuesto vínculo de la influencer con otro hombre desde 2024. La polémica surgió días después de que ambos confirmaran públicamente el fin de su relación, el pasado 1 de noviembre.

De acuerdo con las declaraciones del conductor Jorge Zmitz, una persona le habría compartido información sobre un supuesto acercamiento entre Paola y un hombre cuya identidad todavía no ha sido revelada. El testimonio estaría relacionado con un mensaje fechado el 24 de julio de 2024, en el que se mencionaba a la entonces pareja de José Eduardo.

Además, el informante habría asegurado que el hombre en cuestión le mostró fotografías que supuestamente evidenciaban que ambos mantenían contacto y se frecuentaban. Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer públicamente esas imágenes ni se ha confirmado la identidad de la persona señalada.

Por ahora, Paola Dalay y José Eduardo Derbez no han realizado declaraciones sobre estas nuevas acusaciones. Por lo tanto, la presunta infidelidad continúa siendo una versión no confirmada después de que ambos anunciaron su separación.

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