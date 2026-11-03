José Eduardo Derbez lanza indirecta a Paola Dalay tras anunciar su nueva relación

José Eduardo Derbez volvió a quedar en el centro de la conversación tras una peculiar interacción en redes sociales. El conductor reaccionó a una publicación que hacía referencia a su reciente separación de Paola Dalay.

El mensaje cuestionaba algunas decisiones de la influencer y reconocía la actitud del actor como padre. Su like no pasó inadvertido y generó comentarios sobre una posible indirecta hacia su expareja.

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¿Qué dijo José Eduardo Derbez tras el anuncio de la nueva pareja de Paola Dalay?

José Eduardo Derbez llamó la atención en redes sociales luego de que se conociera que Paola Dalay está saliendo con el futbolista César Romo, tras anunciar el fin de su relación. Aunque el conductor no realizó declaraciones directas sobre la nueva pareja de su expareja, tuvo una interacción que despertó comentarios entre los usuarios.

Todo ocurrió después de que la creadora de contenido Lizeth Reyna compartiera una publicación en la que opinó sobre la separación. En su mensaje, calificó de "inmaduras" algunas de las decisiones de Paola y, por otro lado, reconoció la actitud de José Eduardo como padre de Tessa.

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La publicación no pasó inadvertida para el actor, quien reaccionó con un me gusta. Este gesto generó especulaciones sobre si estaba de acuerdo con las palabras de Lizeth y si podía interpretarse como una indirecta hacia la influencer.

Hasta el momento, José Eduardo no ha explicado públicamente el motivo de su reacción ni ha compartido un mensaje dirigido a Paola. Por su parte, la modelo negó que hubiera existido una infidelidad y aseguró que ambos mantienen una buena relación por el bienestar de su hija.

¿Quién es el nuevo pretendiente de Paola Dalay?

César Romo es un futbolista mexicano que comenzó a ganar popularidad tras ser relacionado sentimentalmente con Paola Dalay. Su nombre tomó relevancia luego de que ambos fueran vistos juntos durante el Gran Premio de México. La influencer confirmó que están saliendo y aclaró que se conocieron después de su separación de José Eduardo Derbez. Aunque todavía no formalizaron una relación, Paola explicó que se encuentran en una etapa de conocerse y que las cosas avanzan favorablemente.