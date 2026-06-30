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Hora EXACTA de transmisión de México vs. Ecuador, partido de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 para ver en Azteca 7

El encuentro más esperado por la afición llegó: México vs. Ecuador. Esta es la hora exacta para ver la transmisión de los 16avos de final en vivo por Azteca 7, el Canal del Mundial.

México vs. Ecuador en vivo por Azteca 7
¿Y si sí?... ¡Sigue el México vs. Ecuador gratis y en vivo por Azteca 7, el Canal del Mundial! | Crédito: Canva

Escrito por: Daniela Arvizu

¿Y si, sí? Esta noche, el Estadio Ciudad de México se vestirá de tricolor para albergar uno de los encuentros más esperados por la afición mexicana: los 16avos de final entre México vs. Ecuador. La cita es este martes, 30 de junio, en punto de las 7:00 p.m. El duelo por un lugar más en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ podrá seguirse GRATIS y EN VIVO por Azteca 7, el Canal del Mundial. Aquí te compartimos todos los detalles para que no te pierdas ni un sólo momento de nuestra transmisión.

También te puede interesar: Link libre y GRATIS para ver los partidos de HOY 30 de junio, incluido el México vs. Ecuador del Mundial 2026

¿A qué hora empieza el partido de México vs. Ecuador en los 16avos de final?

El duelo entre México vs. Ecuador en los 16avos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se llevará a cabo este martes, 30 de junio, en punto de las 7:00 p.m. (hora del centro de México). Será entonces cuando la nación entera se detendrá por un momento para posar su mirada ante el futuro de la escuadra liderada por Javier “El Vasco” Aguirre.

¿Dónde ver el partido entre México vs. Ecuador? Transmisión en canal de TV

El partido podrá seguirse completamente GRATIS y EN VIVO por televisión abierta a través de Azteca 7, el Canal del Mundial. La transmisión arranca en punto de las 6:30 p.m. con la previa a cargo de los mejores comentaristas deportivos del país: Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Warrior. Así que pon tu alarma y no olvides sintonizar tu televisor en el canal 7.

México vs. Ecuador en vivo: ¿Cómo y dónde ver el partido GRATIS y ONLINE?

En Azteca 7 nos gusta consentirte y llevar la pasión del fútbol a dondequiera que estés. Si no cuentas con acceso a la televisión abierta, no te preocupes. El duelo entre México vs. Ecuador también podrá seguirse EN VIVO y ONLINE. Sólo tienes que ingresar al sitio web oficial de Azteca 7. Si lo prefieres, también puedes acceder a nuestra señal gratuita y en directo en cualquiera de nuestras apps móviles: TV Azteca En Vivo y Azteca Deportes, donde encontrarás la mejor transmisión digital.

Los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ están en Azteca 7

La pasión del fútbol se vive mejor por Azteca 7, el Canal del Mundial. Sintonízanos para ver GRATIS y EN VIVO los mejores encuentros de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aquí te compartimos los partidos de 16avos de final que estarán disponibles por nuestra señal:

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