Abdominales con pelota de Pilates: 4 ejercicios fáciles para hacer en casa

Fortalecer el abdomen es uno de los objetivos más comunes cuando se empieza una rutina de actividad física en casa. Sin embargo, muchas personas buscan ejercicios que sean efectivos, pero que también reduzcan el impacto en la espalda y las articulaciones.

En ese contexto, la pelota de pilates (también conocida como fitball o balón suizo) se ha convertido en una herramienta muy popular. Este accesorio no solo ayuda a trabajar los músculos abdominales, sino que también mejora el equilibrio, la estabilidad y la postura.

Según la American Council on Exercise (ACE) y especialistas en entrenamiento funcional, incorporar superficies inestables como la pelota de pilates obliga al cuerpo a activar más músculos estabilizadores. Esto aumenta la eficacia de los ejercicios para el core.

4 ejercicios fáciles de abdominales con pelota de pilates para hacer en casa

Los siguientes ejercicios son ideales para personas que quieren comenzar a trabajar el abdomen desde casa con una rutina sencilla y efectiva.

1. Crunch abdominal sobre la pelota

Siéntate sobre la pelota y camina ligeramente con los pies hacia adelante hasta que la zona lumbar quede apoyada sobre el balón. Coloca las manos detrás de la cabeza y eleva el torso contrayendo el abdomen. Este ejercicio trabaja principalmente el recto abdominal.

2. Plancha con pies en la pelota

Coloca las manos en el suelo y los pies sobre la pelota en posición de plancha. Mantén el cuerpo alineado y el abdomen contraído durante 20 o 30 segundos. Este ejercicio fortalece el core completo, incluyendo abdominales profundos y zona lumbar.

3. Rodillas al pecho sobre la pelota

Desde la posición de plancha con los pies apoyados en la pelota, lleva las rodillas hacia el pecho rodando el balón hacia adelante y luego regresa a la posición inicial. Este movimiento activa los abdominales inferiores y mejora el control corporal.

4. Elevación de cadera con pelota

Acuéstate boca arriba con los talones apoyados sobre la pelota y los brazos en el suelo. Eleva la cadera formando una línea recta desde los hombros hasta las rodillas. Además de trabajar el abdomen, este ejercicio fortalece glúteos y zona lumbar.

Los especialistas recomiendan realizar entre 10 y 15 repeticiones por ejercicio, completar de 2 a 3 series y mantener siempre una correcta técnica para evitar lesiones. Como señalan entrenadores de pilates clínico, la clave está en controlar el movimiento y activar el abdomen durante todo el ejercicio, no en hacerlo con rapidez.

¿Cuáles son los beneficios de entrenar abdominales con pelota de pilates?

El uso de la pelota de pilates en las rutinas de abdominales ofrece ventajas que van más allá del simple fortalecimiento del abdomen. De acuerdo con entrenadores y fisioterapeutas especializados en la materia, este tipo de ejercicios permite trabajar el cuerpo de forma más integral.

Entre los principales beneficios se destacan:

Mayor activación del core : la inestabilidad del balón obliga a activar músculos profundos del abdomen y la zona lumbar.

: la inestabilidad del balón obliga a activar músculos profundos del abdomen y la zona lumbar. Menor presión en la espalda : la curvatura de la pelota permite realizar movimientos más naturales que protegen la columna.

: la curvatura de la pelota permite realizar movimientos más naturales que protegen la columna. Mejora del equilibrio y la coordinación : al mantener la estabilidad durante el ejercicio, el cuerpo entrena el control postural.

: al mantener la estabilidad durante el ejercicio, el cuerpo entrena el control postural. Versatilidad para entrenar en casa: solo se necesita espacio reducido y una pelota de pilates adecuada al tamaño de la persona.

El instructor Rael Isacowitz, fundador de BASI Pilates, explica que el balón suizo permite realizar ejercicios con un rango de movimiento más amplio y con mayor control del cuerpo, lo que favorece el fortalecimiento progresivo del abdomen.