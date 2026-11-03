Cómo usar el aceite de oliva para disimular los rayones en los muebles de madera

El cuidado y mantenimiento de nuestro hogar es una tarea fundamental para preservar no solo el valor estético de sus ambientes, sino también la vida útil de cada uno de sus elementos. Nuestras acciones deben redoblarse ya que con el uso diario, el paso del tiempo y las distintas actividades cotidianas, es habitual que los muebles sufra desgastes o pequeños accidentes superficiales.

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Es por eso que siempre se recomienda dedicarle tiempo a la protección y conservación de los muebles de madera ya que no solo ayuda a mantener un entorno cálido, ordenado y agradable, sino que también evita gastos innecesarios en reemplazos o restauraciones.

¿Aceite de oliva para los muebles?

En este marco, muchos ingredientes naturales pueden convertirse en grandes aliados de la limpieza y el mantenimiento de nuestro hogar. El aceite de oliva es uno de ellos ya que es reconocido por sus múltiples beneficios para la salud humana, pero que también tiene beneficios para nuestra casa.

Distintas reseñas remarcan que las propiedades del aceite de oliva van mucho más allá de la cocina y es que en el ámbito del cuidado del hogar, actúa como un potente nutridor e hidratante para la madera.

Aceite contra los rayones

La textura vegetal del aceite de oliva permite reponer la humedad perdida por las fibras, devolver el brillo natural y crear una película protectora contra la resequedad. Es por eso que muchos lo recomiendan para el cuidado de los muebles.

A continuación, se explica en detalle un truco casero muy sencillo y efectivo a base de aceite de oliva para disimular marcas y rayones en muebles de madera. Con este método simple, podrás renovar la superficie de tus mesas, sillas o bibliotecas y devolverles su elegancia original en pocos minutos:

Preparación

Aceite de oliva mezclado con vinagre de manzana o de alcohol



Proporción: 3 partes de aceite de oliva por 1 parte de vinagre (por ejemplo, 3 cucharadas de aceite y 1 de vinagre).

Función: El vinagre penetra en la madera y limpia la suciedad del rayón, mientras que el aceite nutre e oscurece ligeramente el surco para emparejar el color.

Paso a paso para la aplicación