Cómo usar el aceite de oliva para disimular los rayones en los muebles de madera
Truco casero: Aprende cómo usar aceite de oliva para reparar rayones en la madera de tus muebles.
El cuidado y mantenimiento de nuestro hogar es una tarea fundamental para preservar no solo el valor estético de sus ambientes, sino también la vida útil de cada uno de sus elementos. Nuestras acciones deben redoblarse ya que con el uso diario, el paso del tiempo y las distintas actividades cotidianas, es habitual que los muebles sufra desgastes o pequeños accidentes superficiales.
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Es por eso que siempre se recomienda dedicarle tiempo a la protección y conservación de los muebles de madera ya que no solo ayuda a mantener un entorno cálido, ordenado y agradable, sino que también evita gastos innecesarios en reemplazos o restauraciones.
¿Aceite de oliva para los muebles?
En este marco, muchos ingredientes naturales pueden convertirse en grandes aliados de la limpieza y el mantenimiento de nuestro hogar. El aceite de oliva es uno de ellos ya que es reconocido por sus múltiples beneficios para la salud humana, pero que también tiene beneficios para nuestra casa.
Distintas reseñas remarcan que las propiedades del aceite de oliva van mucho más allá de la cocina y es que en el ámbito del cuidado del hogar, actúa como un potente nutridor e hidratante para la madera.
Aceite contra los rayones
La textura vegetal del aceite de oliva permite reponer la humedad perdida por las fibras, devolver el brillo natural y crear una película protectora contra la resequedad. Es por eso que muchos lo recomiendan para el cuidado de los muebles.
A continuación, se explica en detalle un truco casero muy sencillo y efectivo a base de aceite de oliva para disimular marcas y rayones en muebles de madera. Con este método simple, podrás renovar la superficie de tus mesas, sillas o bibliotecas y devolverles su elegancia original en pocos minutos:
Preparación
Aceite de oliva mezclado con vinagre de manzana o de alcohol
- Proporción: 3 partes de aceite de oliva por 1 parte de vinagre (por ejemplo, 3 cucharadas de aceite y 1 de vinagre).
- Función: El vinagre penetra en la madera y limpia la suciedad del rayón, mientras que el aceite nutre e oscurece ligeramente el surco para emparejar el color.
Paso a paso para la aplicación
- Limpiar la superficie: Pasa un paño de microfibra seco o ligeramente humedecido con agua para retirar todo el polvo, tierra o residuos del mueble. La zona debe quedar totalmente limpia y seca antes de aplicar la mezcla.
- Mezclar los ingredientes: En un recipiente pequeño, une el aceite de oliva con el vinagre (o jugo de limón) y revuelve bien hasta integrar los líquidos.
- Aplicar en el rayón: Moja la punta de un paño suave de algodón o microfibra (o un disco de algodón) en la preparación y frota directamente sobre el rayón. Realiza movimientos circulares y suaves para que la mezcla penetre bien en las grietas.
- Seguir la veta de la madera: Luego de la aplicación circular, repasa suavemente en el sentido de la veta de la madera para emparejar la terminación.
- Dejar reposar: Permite que la madera absorba los aceites durante unos 5 a 10 minutos.
- Lustrar y retirar excesos: Con un paño de microfibra completamente limpio y seco, frota toda la superficie con firmeza para retirar cualquier exceso de grasa y devolverle un brillo uniforme al mueble.