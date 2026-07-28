Ni ácido ni bicarbonato: la mejor forma de eliminar moscas de la cocina

Las moscas en la cocina son un problema frecuente, especialmente durante los meses de calor o cuando hay restos de comida, frutas maduras o humedad. Además de resultar molestas, pueden transportar bacterias y contaminar los alimentos y las superficies donde se preparan.

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Aunque muchas personas recurren al ácido o al bicarbonato para combatirlas existe una alternativa práctica que ayuda a mantener estos insectos alejados sin necesidad de utilizar esos productos. Lo mejor es que se trata de un método sencillo que puede incorporarse fácilmente a la rutina de limpieza del hogar.

¿Cómo eliminar moscas de la cocina?

Si las moscas han invadido tu cocina, puedes prepara una trampa casera con ingredientes que probablemente ya tengas en casa. La combinación de azúcar, vinagre de manzana y detergente para platos atrae a estos insectos al imitar el olor de la fruta madura o los alimentos en descomposición. Una vez que se acercan, el detergente rompe la tensión superficial del líquido y evita que puedan escapar.

Para elaborarla, mezcla un vaso de agua, dos cucharadas de azúcar, tres cucharadas de vinagre de manzana y una cucharada de detergente líquido. Remueve bien hasta disolver el azúcar y coloca la preparación en un vaso o frasco alto. Después, ubica el recipiente en zonas donde suelen concentrase las moscas, como cerca del frutero, las ventanas o el bote de basura. Deja actuar la mezcla durante dos o tres días y reemplázala una vez por semana para mantener su efectividad.

Si el problema persiste, también puedes utilizar una botella de plástico cortada por la mitad. Coloca la mezcla en la base e introduce la parte superior invertida, formando un embudo que facilite la entrada de las moscas, pero dificulte su salida. Además, procura mantener la cocina limpia, sacar la basura con frecuencia, lavar los platos después de usarlos y desinfectar los desagües con agua caliente para evitar que estos insectos encuentren lugares donde reproducirse.