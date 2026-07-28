5 diseños de uñas cortas y largas ideales para agosto de 2026: lucen sencillas y naturales

Los diseños de uñas para agosto de 2026 apuestan por acabados naturales, colores suaves y detalles minimalistas que combinan con cualquier estilo. Tanto las uñas cortas como las uñas largas se llevan con un aspecto elegante, fresco y fácil de mantener, demostrando que la sencillez seguirá siendo una de las principales tendencias de la temporada .

Las pasarelas y las expertas en manicura coinciden en que los tonos neutros, los acabados brillantes y los diseños discretos dominarán las próximas semanas. De acuerdo con Vogue, las tendencias en diseño de uñas para agosto de 2026 buscan resaltar la belleza natural de las manos mediante manicuras versátiles que funcionan tanto para el día a día como para eventos especiales.

Estos son los 5 diseños de uñas en tendencia para agosto de 2026

Uñas en tonos nude con acabado brillante. Este Diseño de uñas nunca pasa de moda porque estiliza visualmente los dedos y combina con cualquier look. Los esmaltes en beige, rosa palo o durazno aportan un efecto limpio y sofisticado que favorece tanto a las Uñas cortas como a las Uñas largas.

Ideas de diseños de uñas para agosto.|(ESPECIAL/CANVA) Uñas francesas cortas con un toque moderno. Las Uñas francesas cortas continúan entre las favoritas gracias a su apariencia elegante y natural. En agosto de 2026 evolucionan con líneas más finas, puntas en tonos crema o blanco lechoso y un acabado brillante que ayuda a rejuvenecer visualmente las manos.

Manicura efecto jabón (soap nails). Este estilo destaca por utilizar esmaltes semitransparentes con mucho brillo para conseguir unas uñas saludables y muy cuidadas. Es una excelente opción para quienes buscan Uñas de gelish bonitas, con un resultado discreto, elegante y fácil de combinar con cualquier ocasión.

Diseño de uñas estilo jabón rosa.|(ESPECIAL/Pinterest) Uñas en color mocha mousse o café claro. Los tonos inspirados en el café suave siguen ganando protagonismo por su elegancia y versatilidad. Este Diseño de uñas luce especialmente bien en Uñas acrílicas, ya que resalta la forma natural de las manos sin necesidad de añadir demasiada decoración.

Uñas cafés.|Pinterest Detalles minimalistas con puntos o líneas finas. Un pequeño diseño blanco, dorado o plateado sobre una base natural aporta personalidad sin recargar la manicura. Según InStyle, los diseños de uñas minimalistas seguirán marcando tendencia durante 2026 por su capacidad para ofrecer un acabado elegante, moderno y atemporal.

¿Cuáles son los diseños de uñas para pies ideales para agosto de 2026?

La pedicura también apuesta por colores naturales y acabados luminosos durante agosto de 2026. Los esmaltes en blanco lechoso, rosa translúcido, beige, coral suave y rojo cereza se posicionan entre las opciones más favorecedoras para mantener unos pies con un aspecto fresco, limpio y elegante.

Si prefieres un toque más llamativo, puedes añadir un diseño minimalista en el dedo pulgar, como una pequeña flor, una línea metálica o un delicado efecto perlado. Estos detalles aportan un acabado moderno sin perder la naturalidad, por lo que combinan fácilmente con cualquier estilo.