¿Qué es la tinta de calamar y para qué se usa este FASCINANTE ingrediente de MasterChef 24/7?
El Chef Diego Niño reconoció que este ingrediente puede darle un toque inigualable a tus creaciones... ¡pero cuidado!
Este martes, la tinta de calamar se transformó en uno de los ingredientes utilizados en la masterclass del Chef Diego Niño en MasterChef 24/7, quien este martes les enseñó a los cocineros a preparar recetas marinas con elementos fuera de lo común como la salchicha de Sichuan o el tofu de pescado... ¿pero por qué este ingrediente es tan apreciado en la gastronomía?
¿Qué es la tinta de calamar, a qué sabe y para qué sirve?
La tinta de calamar, secretada por estos cefalópodos como mecanismo de defensa, es uno de los ingredientes más fascinantes de la gastronomía marina; en la alta cocina, es valorada como colorante natural y como saborizante ya que le da a las recetas un toque único y delicado.
Muchos piensan que la tinta de calamar sólo sirve para darle un toque negro y exótico a platillos como pastas, salsas y arroz; sin embargo, también tiene un sabor y una textura que se sale de lo común como bien puede verse en este análisis:
¿A QUÉ SABE Y CÓMO SE SIENTE LA TINTA DE CALAMAR?
- Sabor: Intenso a mar, salino, ligeramente yodado y cargado de umami (el Chef Diego Niño advirtió que la tinta de calamar sí es muy salada, por lo que debe manejarse con cuidado).
- Textura: Aporta una ligereza espesa y sedosa a las salsas y fondos debido a su densidad natural.
TÉCNICAS CLAVE PARA COCINAR CON TINTA DE CALAMAR AL ESTILO MASTERCHEF 24/7
- ¡NUNCA la consumas cruda!
La tinta fresca de calamar contiene toxinas ligeras que pueden causar malestar estomacal. Siempre debe cocinarse unos minutos a fuego medio para inactivar estas proteínas y esterilizarla.
- Disuélvela antes de incorporar
Si agregas la tinta de calamar directamente al sartén o a una masa seca, se formarán grumos difíciles de deshacer; mejor disuélvela en un poco de caldo tibio, vino blanco o agua antes de verterla en el arroz, la pasta o el sofrito.
- El balance de acidez y grasa
El sabor marino y yodado de la tinta puede sentirse pesado si no se equilibra adecuadamente; algunos de los acompañantes ideales para este ingrediente son el Alioli (mayonesa de ajo), toque de limón al final, sofrito a base de tomate y cebolla, o vino blanco ácido.
- ¡Cuidado con la sal!
La tinta comercial en sobres o tarros suele venir salada o pasteurizada. Ajusta la salazón de tu platillo después de integrar la tinta, no antes, para evitar salar la preparación, tal y como lo aconsejó el Chef Diego Niño.
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.