Las 4 actividades que debes hacer para ser feliz

Muchos de nosotros estamos en busca de experimentar la alegría; aunque parezca algo imposible de encontrar, no es así. Un reconocido experto de Harvard explica que es posible ser feliz, pero para ello hay que aplicar 4 actividades básicas en nuestra vida.

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Para que tengas todos los detalles, te vamos a explicar qué hábitos debes incluir en tu rutina; la respuesta te va a sorprender debido a lo fáciles que son. No te pierdas los detalles.

¿Cuáles son los 4 pasos para ser feliz?

El experto de Harvard es Arthur C. Brooks, un reconocido catedrático y autor estadounidense, quien en una reciente entrevista explicó cuáles son las actividades que nos ayudarán a ser felices. No se requiere de mucho dinero, solamente hay que hacer unos sencillos ajustes diarios:

Espiritualidad : Encuentra una conexión; puede ser mediante la meditación o la oración, que te ayude a reflexionar sobre el sentido de la vida, en especial en un mundo que avanza tan rápido.

: Encuentra una conexión; puede ser mediante la meditación o la oración, que te ayude a reflexionar sobre el sentido de la vida, en especial en un mundo que avanza tan rápido. Fortalece los lazos : El amor de la familia es una red de seguridad emocional que debes tener, en especial para esos días malos. Puedes fortalecerlos con tiempo de calidad, llamadas o salidas.

: El amor de la familia es una red de seguridad emocional que debes tener, en especial para esos días malos. Puedes fortalecerlos con tiempo de calidad, llamadas o salidas. Amistades auténticas : Los amigos son otro apoyo importante en momentos complejos, además de ser los principales en apoyarte en tus logros. Busca calidad, no cantidad.

: Los amigos son otro apoyo importante en momentos complejos, además de ser los principales en apoyarte en tus logros. Busca calidad, no cantidad. Propósito en tu trabajo: Dale un propósito a lo que hagas; te ayudará a darte un sentimiento de utilidad al momento de cumplir algo.

¿Cuáles son los pilares de la felicidad?

El experto de Harvard explica que para ser feliz, es necesario regresar a lo básico, en especial en el estilo de vida que experimentamos, donde la mayoría del tiempo pasamos horas conectados a la red, detallando que para ello hay que entrenar todos los días, trabajando nuestras amistades y calma.

Aunque no es tarea fácil por lo que hacemos en nuestro día, es cuestión de trabajar con las 4 actividades para poder mantener esa paz, logrando obtener un nivel de satisfacción mayor; podemos incorporarlas progresivamente.