Tablas de multiplicar de Stitch: 5 ideas para aprender en casa para niñas y niños

Aprender las tablas de multiplicar puede ser una tarea verdaderamente difícil para niños y niñas. Sin embargo, hacerlo de la mano de su personaje favorito podría transformar el proceso en una experiencia más divertida y motivadora. Aquí te compartimos 5 divertidas plantillas de Stitch para descargar y practicar con los más pequeños del hogar, desde la comodidad de tu casa. Ya sea que las imprimas o proyectes las imágenes sobre una superficie plana, esta es una idea perfecta para mezclar aprendizaje con entretenimiento.

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¿Por qué es importante aprenderse las tablas de multiplicar?

Dominar las tablas de multiplicar es una parte fundamental en la educación de cada niño. Más allá de ser un conocimiento básico de matemáticas y un ejercicio para estimular la memoria, se trata de una habilidad que acompañará a los pequeños para el resto de la vida. Además, favorece la independencia al momento de hacer cálculos y abordar temas financieros en el futuro. También contribuye al desarrollo de funciones cognitivas y fortalece la confianza en sí mismos a largo plazo, según destacan expertos en educación del St. Peters School.

Tablas de multiplicar de Stitch: 5 ideas divertidas para aprender fácil en casa

Teniendo en cuenta esto, aprender las tablas de multiplicar desde una edad temprana puede hacer la diferencia en niñas y niños. A continuación, te compartimos 5 divertidas plantillas de uno de los personajes más queridos por los pequeños: Stitch. Estas ideas pueden imprimirse o proyectarse para hacer más ameno y dinámico el proceso de aprendizaje.

Lilo & Stitch, mejores momentos

Esta plantilla muestra los mejores momentos de Lilo & Stitch, además de ofrecer tiernas imágenes del querido extraterrestre estudiando y bailando. Sin duda, los niños la amarán.

Stitch caracterizado de varios personajes

Si buscas algo 100% enfocado en Stitch, aquí te compartimos esta plantilla donde se le ve caracterizado de otros famosos personajes, como Pikachu, Iron Man & Batman. ¡Está increíble!

Stitch & Angel

Esta plantilla ofrece una hermosa imagen de Stitch y su versión femenina, Angel, también conocida como Experimento 624; además de otras animaciones donde el pequeño extraterrestre azul degusta algunos alimentos.

Lilo & Stitch clásico

Este diseño es más sencillo y apela a la estética clásica de la película de disney, por lo que es perfecto si tu hijo o hija ama la cinta original.

Versión femenina de Stitch

Angel también suele ser uno de los personajes más queridos de la franquicia. Si buscas una plantilla 100% enfocada a la versión femenina de Stitch, esta es perfecta.

¡Elige la que más sea de tu agrado y comienza a practicar!