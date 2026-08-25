Ni jabón ni cremas... así puedes quitarte del olor a cebolla de tus manos después de cocinar

Cuando llega el tiempo de cocinar y tomas la cebolla y/o el ajo, sabes que estás condenado a quedar impregnado con el olor de estos elementos. Y aunque te gustaría evitarlos, son claves para sazonar la comida. Por ello, evita errores al momento de tratar de sacar el aroma de tus manos y aplica tips que realmente son efectivos.

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¿Cómo puedes sacar el olor de cebolla y ajo de tus manos?

Los que cocinan entienden a la perfección que la cebolla y el ajo son claves y que por lo tanto se deben soportar las molestias generadas. En ese sentido, estos 4 tips se presumen como efectivos entre los practicantes de los remedios caseros. Y es que los compuestos sulfurados presentes en ambos vegetales se adhieren con facilidad a los poros de la piel, por lo que no salen fácilmente… incluso usando jabón de manos y mucha agua.

Granos de café molido - Dado que es un elemento que absorbe aromas, se recomienda tomar una cucharada de café molido y frotar las manos durante un par de minutos para posteriormente lavarte las manos con agua.

Dado que es un elemento que absorbe aromas, se recomienda tomar una cucharada de café molido y frotar las manos durante un par de minutos para posteriormente lavarte las manos con agua. Acero inoxidable - Indican que esta es la forma más rápida y efectiva, pues basta con lavar tus manos con agua fría contra un cubierto, grifería o jabón de acero inoxidable durante unos 30 segundos.

Indican que esta es la forma más rápida y efectiva, pues basta con lavar tus manos con agua fría contra un cubierto, grifería o jabón de acero inoxidable durante unos 30 segundos. Jugó de limón u otros cítricos - Exprime el jugo de cítricos sobre tus manos durante un minuto y enjuaga con abundante agua fría. Aquí la clave radica en cómo el ácido cítrico corta los aceites esenciales de la cebolla y el ajo.

Exprime el jugo de cítricos sobre tus manos durante un minuto y enjuaga con abundante agua fría. Aquí la clave radica en cómo el ácido cítrico Bicarbonato de sodio - Otro de los favoritos de los remedios caseros te puede ayudar con una mezcla con agua. Al lograr tu pequeña preparación, frotarás suavemente al estilo exfoliante para terminar enjuagando con abundante agua.

¿Qué errores debes evitar para quitar el olor a cebolla de tus manos?

Aunque algunos lo asocian como algo positivo, lo primero que debes evitar es utilizar agua caliente cuando te lavas las manos. Dicha temperatura del agua permite que los poros de la piel se abran y facilitan que los aceites del ajo y la cebolla penetren sencillamente en tus manos. Mientras que el segundo aspecto que no debes hacer es tallarte con fuerza. Cuando apliques los distintos remedios… basta con limpiar correcta, abundante y constantemente.