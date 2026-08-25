Ideas de DIY: los envases de shampoo pueden convertirse en organizadores para el baño

Optimizar los espacios no es una tarea imposible, mucho menos cuando se apuesta por la tendencia DIY de reciclar los envases vacíos para transformarlos en prácticos organizadores. Y uno de los mejores lugares para ponerlos, es el baño, en especial si se usan botellas de shampo, todo gracias a que es un material resiste la humedad, se pueden lavar fácilmente y no son para nada estorbosos, por lo que tampoco alteran la decoración.

¿Cómo usar los envases de shampoo vacíos? 3 ideas prácticas para hacer organizadores y ponerlos en el baño

Soportes para la regadera con botellas resistentes. Si te pasa que a la hora de bañarte no encuentras dónde poner el jabón y si no tienes mucho espacio para poner organizadores dentro de la regadera, entonces esta idea para reciclar botellas de shampoo se volverá tu favorita. Solo necesitas un empaque vacío y perfectamente limpio, el cual tendrás que cortar con mucho cuidado usando un cutter, tratando de darle forma de "canasta" y con un orificio que sea adecuado para el tamaño de las llaves.



3 ideas prácticas para hacer organizadores del baño con envases vacíos|Pinterest

Organizadores para los cepillos de dientes en el baño. Tener los cepillos de dientes bien almacenados es indispensable para que se mantengan alejados de la suciedad y evitar las confusiones con otros integrantes de la familia. Así que para no gastar dinero en nuevos artículos que al final terminan rompiéndose rápido reciclar las botellas de shampoo y jabones corporales es una excelente alternativa. Lo más importante es que el recipiente sea de buen tamaño y se lave muy bien antes de modificarse. Luego hay que hacer los cortes necesarios; ya sea para que quede como vaso o de modo vertical.



3 ideas prácticas para hacer organizadores del baño con envases vacíos|Pinterest

Reciclar envases de shampoo vacíos para mejorar la limpieza. El baño es uno de los espacios en el hogar que suelen aprovecharse para guardar cosas a las que no se les encuentra lugar, pero eso no significa que la habitación tenga que verse saturada. Por ejemplo, cuando se trata de escobas, jaladores o hasta cepillos para la taza, los botes de shampoo que ya no tienen producto son perfectos para hacer organizadores para el baño a prueba de humedad y que no se ensucian tan fácilmente gracias a que son de plástico.

