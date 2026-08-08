Adiós alfombras tradicionales: estas son las alternativas modernas para colocar en tu piso

Durante muchos años las alfombras tradicionales han sido las protagonistas de los pisos de living o habitación. Sin embargo, los avances en decoración nos llevan a optar por diseños más estéticos, fáciles de limpiar y versátiles.

Si estás pensando en renovar tus alfombras pues debes tener en cuenta que las tendencias se inclinan alfombras lavables, las fibras naturales y los modelos con formas irregulares. También debes tener en cuenta los colores cálidos y texturas.

¿Cuáles son las alfombras modernas?

Alfombras lavables

Esta sin dudas, es la primera opción sobre todo cuando en la casa hay niños o mascotas. Esta nueva versión de alfombra es más liviana y de pelo bajo que pueden ponerse de forma directa en el lavarropas, lo que facilita su mantenimiento y limpieza.

Alfombras de fibras naturales

Luego nos encontramos con las texturas, pero en su medida justa. Los materiales que se recomiendan son el yute, la lana o las fibras vegetales. Como combinan bien con muebles de madera y estilos más minimalistas o rústicos, además de ser duraderas y tener una apariencia artesanal, se posiciona como una de las preferidas.

Diseños con formas irregulares

Aquí tenemos la alternativa que lleva a despojarte de las alfombras rectangulares. Los decoradores recomiendan usar bordes ondulados, formas asimétricas, curvas y siluetas orgánicas permiten que el piso se convierta en protagonista de la decoración del ambiente.

Alfombras con relieve y diferentes texturas

Los diseños con textura están ganando mucho lugar por lo que podrás encontrar combinaciones de pelo alto y bajo, tejidos gruesos, bouclé y modelos con sectores elevados. Esta es una forma de sumar profundidad a los ambientes, aunque se usen colores neutros.

Superponer dos alfombras

La última de las alternativas consiste en poder hacer combinaciones estratégicas. Es decir en vez de cubrir el piso con una sola pieza, combinar diferentes tamaños y materiales. Por ejemplo, una base amplia de yute puede acompañarse con una alfombra más chica y estampada, que ayude a delimitar sectores y renovar la decoración de la casa.