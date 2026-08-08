Según el Feng Shui está es la planta que representa el crecimiento económico y no es la lengua de suegra

El Feng Shui presta mucha atención a los elementos que contribuyen con la energía del hogar. Es por esto que las plantas ocupan un lugar importante para atraer el crecimiento económico y que el chi circule correctamente.

Unas de las plantas más utilizadas a menudo es la Lengua de Suegra, pero si lo que quiere es atraer el crecimiento económico pues tienes que tener un árbol de jade que es muy poderosa.

¿Por qué el árbol de jade se asocia a lo económico?

El árbol de jade tiene unas hojas redondeadas, gruesas y de color verde que hacen relacionarla con las pequeñas monedas. Debido a esta característica es se relaciona con la prosperidad, la estabilidad y el crecimiento económico.

Otro dato de esta planta es que es muy resistente por lo que puede vivir años con solo cuidados básicos. Es por esto que es una de las preferidas para colocar en los hogares y oficinas.

El Feng Shui dice que esta planta representa el avance constante y la capacidad de construir proyectos sólidos. Es una suculenta que crece de manera lenta, pero sostenida una característica que muchas personas asocian con el desarrollo profesional, la abundancia y la buena fortuna.

Dónde poner el árbol de jade para que sus hojas crezcan grandes y frondosas|Pinterest

Muchos suelen colocar esta especie en escritorios, bibliotecas y espacios donde se toman decisiones importantes o se busca impulsar nuevas oportunidades. Su ubicación es importante ya que el árbol de jade necesita abundante luz para conservar sus hojas firmes y favorecer un crecimiento equilibrado. Se recomienda colocarlo cerca de una ventana luminosa donde reciba claridad durante varias horas, evitando los cambios bruscos de temperatura.

El árbol de jade no solo brinda un toque natural a tu hogar, sino que se integra fácilmente con los espacios ya que posee un tamaño compacto y no necesita de riegos frecuentes por lo que su mantenimiento es fácil.

También puedes ubicar esta planta en la entrada de una vivienda o un negocio ya que es un sector que se vincula con la circulación de la energía y la llegada de nuevas oportunidades.