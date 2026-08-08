Estos son los beneficios de utilizar la mezcla de aceite de coco y bicarbonato

En las redes sociales se viralizan mucho los trucos caseros para obtener beneficios en el hogar o incluso en la piel. En este caso nos vamos a centrar en la mezcla de aceite de coco y bicarbonato.

La mezcla en cuestión tiene propiedades humectantes y exfoliantes por lo que muchas personas lo utilizan a diario para cuidar su piel y su cabello. Ahora pon a prueba este truco para notar mejoras de inmediato.

¿Cuáles son los beneficios de la mezcla de aceite de coco y bicarbonato?

Exfoliante facial y corporal profundo

Por un lado, tenemos que el bicarbonato que tiene la capacidad de remover las células muertas de la piel, pero no la daña. El aceite de coco ayuda a nutrir las capas profundas para evitar la resequedad. Los beneficios son los de limpiar los poros tapados y previene los puntos negros.

Modo de uso: Mezcla partes iguales de ambos ingredientes. Después, aplica la pasta con suaves movimientos circulares y retira con agua tibia.

Desodorante natural libre de aluminio

Otro de los usos es como desodorante industrial ya que el bicarbonato puede neutralizar el mal olor de forma rápida. En el caso del aceite de coco ayuda a combatir las bacterias y suaviza la piel. Es una forma de controlar el sudor sin obstruir los poros ni usar químicos.

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Modo de uso: Mezcla tres cucharadas de aceite de coco con dos de bicarbonato. Luego, aplica una pequeña cantidad sobre las axilas limpias.

Aclarador para axilas, codos y rodillas

También puedes hacer esta mezcla para evitar que la fricción constante oscurezca algunas zonas del cuerpo. Lo que ocurre es que esta mezcla ayuda a unificar el tono de la piel de manera progresiva. Podrás disminuir las manchas por fricción y suaviza la piel áspera.

Modo de uso: Aplica la pasta en la zona deseada. Masajea por dos minutos y déjala reposar durante diez minutos antes de enjuagar.

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En este caso el aceite de coco combate las bacterias bucales más comunes. Por su parte, el bicarbonato ayuda a remover las manchas superficiales de los dientes. Elimina la placa bacteriana y combate el mal aliento.

Modo de uso: Mezcla dos cucharadas de aceite con una de bicarbonato. Cepilla tus dientes con esta pasta dos veces por semana.