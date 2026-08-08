Así es el Hair Glossing, el tratamiento para que tu cabello refleje la luz

Sin dudas, más de una vez te habrás preguntado cómo hacen las celebridades para tener un cabello tan iluminado que refleje la luz desde cualquier parte. La respuesta es Hair Glossing, un tratamiento capilar que tiene muchos beneficios para tu melena.

Este tratamiento lo que hace es brindarte un cabello más brillante, suave y con un aspecto más saludable sin transformar tu color completamente. Esto se ajusta a la tendencia de los acabados naturales ya que no necesitas someterte a químicos agresivos.

¿De qué se trata el Hair Glossing?

El Hair Glossing es un tratamiento semipermanente que se encargar de recubrir la fibra capilar mediante una fórmula que sella la cutícula. De esta manera cada hebra se vuelve más uniforme y permite que la luz se refleje mejor para crear un efecto espejo.

Por otro lado, tienes que tener en cuenta que el gloss puede aplicarse transparente o contener una ligera carga de pigmento para refrescar tu melena. Así vas a obtener un cabello visiblemente más brillante, sedoso y con una apariencia mucho más saludable desde la primera aplicación.

Tu cabello lucirá brillante.|Pinterest

Este tratamiento es muy utilizado debido a que cambia el aspecto del color, ayuda a controlar el frizz, suaviza el cabello y brinda una sensación de hidratación. El resultado es una cabellera uniforme, flexible y con mucho movimiento.

Si te preguntas cuál es la diferencia con el laminado capilar, pues este último busca crear una película protectora alrededor del cabello para conseguir un acabado extremadamente pulido y disciplinar el encrespamiento durante varias semanas.

En cambio el Hair Glossing, le da un toque más cosmético por lo que el principal objetivo es poder potenciar el brillo, revitalizar el color y mejorar el aspecto en general de la fibra capilar. Así vas a obtener una melena ligera y con mucho movimiento.