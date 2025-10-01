Dile adiós a los cables detrás del televisor con estas 5 estrategias para mejorar la decoración de tu casa

Casi todos los hogares cuentan con un televisor en una zona compartida como, por ejemplo, el living. Si bien estos dispositivos se adaptan a cualquier estilo de decoración, porque son funcionales por sus diversos tamaños, lo cierto es que pueden desentonar con los espacios por los cables traseros que quedan a la vista.

¡Chino nos preparó unos waffles con una decoración increíble! [VIDEO] ¿Cómo decoras tus waffles por las mañanas? Chino nos enseña cómo hacer una decoración rápida para darle un toque diferente a tus desayunos cada día.

En este sentido, muchas personas pueden desear cambiar el aspecto de estos cables traseros del televisor para que se fusionen con la decoración del espacio inmediato o el resto del hogar. Estas son 5 estrategias para hacerlo.

Te puede interesar: Así puedes eliminar los malos olores de la nevera con el carbón que te sobró de la barbacoa

Ideas para ocultar los cables detrás del televisor de una forma práctica y elegante

Los cables que quedan en la parte trasera del televisor pueden resultar antiestéticos en la decoración de los espacios, ya que deslucen una composición armónica de la pared. Por este motivo, diversos interioristas sugieren soluciones prácticas, funcionales y estéticas.

1- Canaletas pintables

La opción más práctica sigue siendo la canaleta, ya que recoge los cables y los oculta hasta llevarlos discretamente hacia el enchufe. Pero existe una versión que puede pintarse o personalizarse para integrarse al tono y textura de la pared.

2- Muebles con aberturas para ocultar e introducir cables

Existen diversos modelos de muebles para TV que pueden ocultar o disimular el cableado. Tienen canales internos, espacios ciegos y orificios estratégicos que permiten que los cables estén ocultos dentro de los compartimentos.

Te puede interesar: Esta es la razón por la que deberías comenzar a mezclar la cáscara del aguacate con el vinagre

3- Paneles decorativos WPC

Para quienes tengan tiempo, ganas y un poco más de dinero, existe una solución estética para ocultar cables detrás del televisor que se vincula con paneles WPC. Estos pueden ser de madera o metálicos y se fusionan perfectamente con distintos estilos de decoración del hogar.

4- Acomodar los cables en la pared o el espacio inmediato como si fueran parte del diseño

Esta estrategia parte de la premisa de no ocultar el cable, sino convertirlo en parte del estilo decorativo. Se puede pintar con un color contrastante o guiar en líneas geométricas por instalaciones artísticas de alambre o cuerda.

5- Paneles de tela o cortinas ligeras

Esta es una solución elegante que se debe fijar sobre rieles o bastidores detrás del televisor. De esta manera, se cubren los cables del televisor mientras se aporta textura y calidez al ambiente.