Las puertas de madera son muy habituales para el interior, pero en los últimos años las personas han apostado por ellas para instalarlas en el exterior. Debido a ello, hay varias que son seguras y se ven aesthetic, como lo son estos 7 diseños que puedes replicar para poner en la entrada de tu casa, donde también puedes hacerle pequeños cambios a tu patio para que se vea lujoso.

Antes de poner manos a la obra o romper el cochinito, se debe entender que no todos los tipos de madera son aptos para el exterior, como lo es el pino, según un artículo del portal Maderas Gavilán. Por ello, al momento de comprar una puerta, se recomienda que sea de teca, ipé, cumarú y de cedro, las cuales tienen una gran dureza. Así puedes reemplazar la tapa del escusado de tu baño por opciones minimalistas.

Los diseños de puertas de madera para la entrada de la casa

1. Vidrios laterales: Este diseño hace que la puerta de madera se vea elegante. Además, da entrada a la luz natural.

7 diseños de puertas de madera para la entrada de tu casa: son seguras y se ven aesthetic|Pinterest

2. Refuerzos de acero: Quizá sea una de las puertas de madera más seguras para el exterior y ello se debe en gran medida a los refuerzos de acero.

3. Doble: Es una de las puertas que le dará un toque de elegancia y estilo a la fachada de tu casa.

7 diseños de puertas de madera para la entrada de tu casa: son seguras y se ven aesthetic|Pinterest

4. Minimalista: Una de las puertas favoritas en la actualidad para las casas modernas, ya que el diseño es limpio al no tener relieves. Puedes agregarle una chapa o manija inteligente.

5. Rústicas: Un diseño muy arriesgado, sobre todo si no es una casa de campo. Lo mejor de todo es que la madera es gruesa, por lo que es muy segura.

6. Artesanal: Un tipo de puertas que dominó varios años y que era de las favoritas al tener diseños de grabados o relieves. Le dará un estilo colonial a tu hogar.

7. Pivotante: Es un diseño muy llamativo e ideal para casas modernas, ya que gira sobre su propio eje.