Adiós a los setos tradicionales: Por qué este arbusto está ganando a los clásicos

Durante décadas, los setos tradicionales como el boj o el ligustro fueron la opción preferida para delimitar jardines, crear privacidad o decorar espacios verdes. Sin embargo, en los últimos años muchos jardineros y paisajistas han comenzado a buscar alternativas de arbustos más resistentes, fáciles de mantener y adaptadas a diferentes climas.

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En ese contexto, un arbusto ha empezado a destacar como una de las opciones favoritas en proyectos de jardinería moderna: el pittosporum tobira. Esta planta perenne, conocida por su follaje brillante y su crecimiento equilibrado, se está convirtiendo en una alternativa cada vez más popular para quienes quieren un seto decorativo sin las exigencias de mantenimiento de otras especies más tradicionales.

Pittosporum tobira: el arbusto que reemplaza a los setos clásicos

El pittosporum tobira es un arbusto ornamental originario de Asia que se adapta muy bien a climas templados o mediterráneos. Su principal atractivo es su follaje compacto, denso y brillante, que permite crear pantallas vegetales elegantes y muy decorativas.

Una de sus ventajas frente a otras plantas utilizadas para setos es que no requiere podas constantes para mantener una forma estética. A diferencia de especies que crecen rápidamente y necesitan recortes frecuentes, el pittosporum tiene un crecimiento moderado.

Según especialistas en jardinería, esta planta suele crecer entre 20 y 30 centímetros por año, lo que facilita formar un seto natural y uniforme sin demasiado trabajo. El paisajista británico James Alexander-Sinclair, presidente de la Society of Garden Designers, ha señalado que las especies de crecimiento controlado son cada vez más valoradas porque permiten crear jardines más sostenibles y fáciles de mantener.

¿Cuáles son las ventajas del arbusto pittosporum en jardines?

Otra razón por la que el pittosporum está ganando popularidad es su buena resistencia frente a enfermedades comunes en jardines, especialmente algunos hongos que suelen afectar a especies utilizadas tradicionalmente para setos. Aunque no es completamente inmune, los expertos señalan que esta planta suele mantener un aspecto saludable incluso en temporadas húmedas.

Además, el ejemplar ofrece otros beneficios decorativos: en primavera puede producir pequeñas flores blancas muy aromáticas que aportan valor ornamental al jardín. La horticultora RHS (Royal Horticultural Society) ha destacado que los arbustos perennes como el pittosporum son ideales para quienes buscan privacidad, estructura y color durante todo el año, especialmente en jardines urbanos o de tamaño reducido.