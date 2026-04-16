Al saber esto querrás dejar de usar botellas de plástico reutilizables: así puedes alejarte de los daños

Reciclar es una práctica amigable con el medio ambiente y que representa un ahorro considerable a largo plazo, en especial cuando se aprovechan los recursos para nuevas funciones. Sin embargo, cuando se trata de reutilizar botellas de plástico y recipientes que están en contacto con líquidos o alimentos, es muy importante tomar las precauciones necesarias para evitar cualquier incidente.

Esto ya que si bien no ocurre en todos los casos, pueden quedar resiudos en los botes y estos terminar contaminando a las cosas que se guarden. De acuerdo con un artículo de Web MD, lo primero que hay que saber es que cualquier empaque debe lavarse a la perfección antes de ser usado para otros propósitos, emplenado agua y jabón abundante, pero evitando detergentes fuertes si va a usarse para comestibles.

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Tener el hábito de reciclar es bastante favorable para reducir los desechos generados en la vida cotidiana y es posible hacerlo con una infinidad de cosas que forman parte del día a día, como la ropa que ya no se usa, los artículos del hogar que dejaron de funcionar o las botellas de plástico que quedaron vacías. Y cuando se hace de la manera correcta, son pocos los riesgos a los que se está expuesto.

Todo ya que en realidad las "alertas" son principalmente por contaminación al reutilizar botes que no estaban del todo limpios del producto que inicialmente almacenaban. Esto es algo que no se debe dejar pasar, sobre todo cuando se trata de empaques que van a almacenar comestibles, pues hay una gran variedad de sustancias que podrían alojarse en ellos, según datos de Beyond Plastic.

Las botellas de plástico pueden almacenar residuos que no deben juntarse con otros líquidos|Canva

Uno de los "peligros" que existen con el reciclaje, es la acumulación química, que pasa por todos los materiales que se fusionan al momento de la fabricación y poco a poco van liberándose. También las reacciones químicas que podrían activarse durante el proceso de reciclar botellas de plástico que no fueron previamente desinfectadas.

¿Cómo reutilizar las botellas de plástico de forma segura? 5 puntos clave que debes conocer

Para evitar el fenómeno conocido como "migración de sustancias químicas" en los recipientes reciclados, hay que lavarlos a la perfección y cercioarse de que se mantienen en un estado óptimo. Una investigación publicada por Centre for Food Safety, explica que los pasos a seguir para reciclar las botellas de plástico son:

