Alerta WhatsApp: 5 pasos para evitar estafas

WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas en América Latina y el mundo debido a que es una gran herramienta de comunicación muy eficaz. Sin embargo, los delincuentes también sacan provecho de esto y cometen sus delitos.

Al Extremo | Programa 09 de abril del 2026

Para que no caigas en la trampa de los delincuentes, te vamos a dar 5 consejos para evitar caer en estafas. Es importante que lo tengas en cuenta para evitar robo de datos y dinero.

¿Cómo evitar estafas en WhatsApp?

Activa la confirmación en dos pasos

Activar la confirmación en dos pasos es importante porque si no causa mucho daño. Las estafas actuales tienen éxito porque el usuario no cuenta con la capa extra de protección.

Cómo blindar la cuenta ahora:

– Ir a Ajustes en WhatsApp.

– Pulsar en Cuenta > Confirmación en dos pasos.

– Hacer clic en Activar y crear una contraseña numérica de 6 dígitos.

– Consejo de oro: Añade un correo electrónico de recuperación en caso de olvidar el PIN.

No hagas clic en enlaces dudosos

La estafa suele llegar por WhatsApp con un enlace acortado y un texto pegadizo. Cuando haces clic en los enlaces puedes ingresar a una página que imita a la perfección el sitio web oficial de la empresa. Allí, se introducen datos personales, contraseñas bancarias e incluso datos de tarjeta.

En otros casos, el simple clic puede descargar malware que vigila lo que se teclea en el móvil, incluidas las contraseñas de las aplicaciones financieras.

La estafa está presente.

No dejes que todos vean tu foto

Este error facilita uno de los tipos de fraude más comunes. La suplantación de identidad o la estafa del número nuevo. Aquí el delincuente crea una cuenta nueva con tus datos públicos.

Al utilizar la foto y nombre, el estafador se pone en contacto con familiares diciendo que se ha cambiado de número porque el antiguo se ha roto o ha tenido algún problema.

Cómo configurar la privacidad:

-Ir a Ajustes en WhatsApp.

-Hacer clic en Privacidad.

-Seleccionar Foto de perfil.

-Cambiarlas de «Todos» a «Mis contactos».

Debes hacer copias de seguridad blindadas

WhatsApp realiza copias de seguridad automáticas en Google Drive (Android) o iCloud (iPhone). El error es que estas copias de seguridad no están protegidas por el mismo cifrado que la app.

Cómo blindarlo:

-Ir a Ajustes > Conversaciones > Copia de seguridad de conversaciones.

-Activar “Copia de seguridad protegida por contraseña con cifrado de extremo a extremo”.

-Crear una contraseña única. Ahora ni Google ni Apple podrán leer los datos si son hackeados.

No caigas en estafas.

No mantengas la vista previa de notificaciones en la pantalla bloqueada

Un delincuente (o alguien malintencionado) puede intentar registrar tu WhatsApp en otro móvil. El código de verificación llega por SMS al dispositivo y si la vista previa está activa, el atacante puede leer el código de 6 dígitos sin necesidad de la huella dactilar o contraseña. En segundos, pueden robar la cuenta con sólo mirar la pantalla del móvil sentado en la mesa del restaurante o la oficina.