Esto pasa si tomas leche todos los días

La alimentación es uno de los ejes indiscutidos de una salud fuerte. Mantener una adecuada nutrición y prevenir el sedentarismo colaboran con el refuerzo de nuestro sistema inmunitario y le otorgan al organismo las herramientas para un desarrollo adecuado.

Dentro de los alimentos más recomendados se encuentran los lácteos, y entre estos la leche es una de las más populares y elegidas. Sin embargo, pese a los beneficios que esta bebida supone para nuestro cuerpo, puede traernos consecuencias secundarias indeseadas.

¿Beber leche es bueno?

La leche es un gran alimento y expertos en salud lo confirman. Desde la Clínica Universidad de Navarro (España) remarcan que “la leche aporta muchos nutrientes, además de agua y minerales. Es rica en proteínas y azúcares, importantes para el organismo”.

Los expertos de esta institución afirman que “la leche contiene vitaminas y algunas enzimas digestivas, componentes que le confieren una gran utilidad para el organismo”. Además, destacan que “desde siempre se ha considerado un alimento esencial para la etapa del desarrollo y crecimiento, pero también es de gran utilidad a lo largo de toda la vida. Debido a su composición completa, constituye un alimento que se debe consumir en los primeros años de vida sin menospreciarlo en relación con otros más atractivos pero menos útiles”.

¿Qué consecuencias tiene consumir leche a diario?

Más allá de que beber leche es recomendado y sus beneficios son muy importantes para el crecimiento de un cuerpo sano, desde la Universidad de Harvard advierten sobre la necesidad de un consumo moderado.

Uno de los puntos de esta advertencia es que muchas personas consumen leche de vaca que, además de nutrientes, contiene grasas saturadas que, en exceso, pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Las grasas saturadas pueden también ocasionar problemas en nuestra salud cardiovascular ya que se incrementan los niveles de colesterol malo en la sangre.

Además, la lactosa puede resultar dañina para la salud de algunas personas. Esto se debe a que existen personas que son intolerantes a la lactosa por lo que podría ocasionar inflamación, dolores de estómago, diarrea, náuseas y gases.

Por lo tanto, el consumo de leche no es malo sino que es muy beneficioso para nuestra salud. Sin embargo, consumirla a diario sí podría generar consecuencias adversas. De todos modos, existen variantes en torno al tipo de leche disponibles para el consumo humano y en estos casos lo aconsejable es interiorizarse adecuadamente sobre sus valores nutricionales.