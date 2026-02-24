Estos son los 3 alimentos que te ayudan a conciliar el sueño

Quienes hemos tenido problemas para conciliar el sueño sabemos lo horrible que es, ya que pasas noches enteras dando vueltas en la cama, debido a que no te es posible dormir, generando que a la mañana siguiente te sientas cansado y con pocas ganas de trabajar.

Sin embargo, el mundo científico ha detallado que hay 3 alimentos que nos ayudan a lograr un descanso rápido. Para que los puedas conocer, te detallaremos de cuáles se tratan para que los incluyas en tu dieta.

¿Qué alimentos te hacen dormir rápidamente?

En un artículo publicado por la Academia Española de Nutrición y Dietética, explica que no hay alimentos milagro con los que solamente consumirlos vamos a dormir en automático. Sin embargo, hay varios de ellos que por sus nutrientes pueden ayudarnos, dentro de los que se destacan los siguientes:

Las nueces tienen melatonina, una hormona que con la edad disminuye, por lo que es necesaria para poder conciliar el sueño .

. El queso fresco, pollo, pescado, huevos y lácteos poseen triptófano, un aminoácido que se destaca por controlar el estrés y mejorar el descanso.

Ternera, cerdo, nueces y granos enteros son fuentes de zinc, un mineral que se destaca por mejorar la calidad del sueño.

Dentro del mismo artículo, se menciona que, aunque la alimentación es esencial, hay que verificar qué situación genera el mal sueño, ya que podría tratarse de situaciones de estrés, incomodidad en nuestra postura, cenas tardías o elementos que activen nuestro cerebro, como el celular, ya que son factores determinantes.

¿Qué no cenar para dormir bien?

Sorprendentemente, hay alimentos que nos pueden perjudicar al conciliar el sueño, ya que son capaces de generar molestias gástricas, por contener cafeína que activa al sistema, o por ser insumos que nos generan un sueño estable. Evita consumir los siguientes:

Comidas con mucha grasa o picante.

Bebidas con cafeína como el mate, té verde o negro, cacao, bebidas energéticas, café o cacao.

Alcohol.

Cena muy tarde.

Con todas las recomendaciones que te hicimos, vas a lograr ayudar a tu sistema, permitiendo un mejor descanso, evitando pasar noches enteras dando vueltas en la cama. Es importante que identifiques si el problema es causado por algún tema externo como estrés o la comodidad del colchón.