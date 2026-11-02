5 imágenes para conmemorar y enviar el Día de Muertos 2026

Es oficial, este día es 02 de noviembre, Día de Muertos, fecha en la que se honra y recuerda a los seres queridos que han fallecido, la cuál es una tradición mexicana. Es por eso que en esta ocasión te presentamos 5 imágenes ideales para que puedas enviar y compartir con tus amigos y familiares, y de esta manera recuerden con cariño a las personas que ya no están.

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Día de Muertos 2026: ¿Qué imágenes son ideales para conmemorar la fecha y enviar?

Estas imágenes son perfectas para todo tipo de personas, gustos y personalidades. Si bien, puedes descargarlas y enviarlas por mensaje de texto, también puedes imprimirla, recortarla y compartirla con alguien como una especie de carta.

Día de Muertos 2026: Imagen de la película “Coco” para compartir con seres queridos

Esta imagen es perfecta para las personas que aman la animación y la icónica película de Disney. En ella vemos una familia recordar a sus seres queridos en la ofrenda de Día de Muertos en donde están presentes elementos como velas, flores, papel picado, calaveras y comida además de las fotografías de las personas difuntas.

Día de Muertos 2026: Imagen con frase para recordar a los difuntos

Esta imagen es ideal para recordar con cariño a las personas que han fallecido. Destaca por tener la frase “Los seres queridos que han partido siguen siendo parte de nuestra historia y nuestro corazón”. Además de esto, hay elementos como pan de muerto, café, una calavera, vela y flores, elementos tradicionales de este día.

Día de Muertos 2026: Imagen con frase para recordar a mascotas

Esta imagen es perfecta para recordar a las mascotas que han partido. “Hoy recordamos a quienes nos dieron amor sin palabras”. Con esta frase se honra el amor que las mascotas que han fallecido nos dieron en vida. La imagen tiene fotografías de perros y gatos colocadas en la ofrenda de Día de Muertos.

Día de Muertos 2026: Imagen de una familia en el panteón

Esta imagen es ideal para las personas que suelen asistir al panteón a visitar la tumba de su ser querido fallecido ya que en esta imagen se ve a una familia visitando la tumba y conmemorando la fecha a través de compañía, velas y decoración. Además de esto, muestra uno de los elementos tradicionales de este día como lo es la flor de cempasúchil.

Día de Muertos 2026: Imagen de con frase inspiradora

Esta imagen, como su nombre lo indica, tiene una frase inspiradora en la que invita a las personas a amar, perdonar, viajar, soltar miedos y enamorarse ya que la muerte es inevitable en cada una de las personas. Además la imagen tiene calaveras y colores muy llamativos como el naranja y el azul.