5 alimentos que deben comer los niños que tienen sarampión para fortalecer el sistema inmunológico; son deliciosos y muy económicos

Actualmente estamos enfrentando una crisis muy dura de sarampión y los casos cada vez se encuentran más a la alza, es por eso que te decimos cuáles son los mejores alimentos para proteger el sistema inmunológico de tus hijos.

1.- Caldos de verdura: Sin duda este es uno de los alimentos; que aunque sea de los más conocidos, no pueden faltar ya que aporta una gran cantidad de vitaminas y minerales por las verduras que lleva así como el caldo de la proteína. Puedes prepararlo en dos versiones diferentes como blanco o rojo aunque el blanco es preferible para los pequeños.

Caldo de verdura

2.- Batidos de proteína: Sin duda es muy importante que durante esta etapa el paciente coma alimentos suaves. Los batidos o licuados son la mejor opción. Sin embargo, deben tener muchos nutrientes. Una idea que te damos es la de incluir en un batido leche, plátano, avena y nueces ya que hay carbohidratos, proteína y grasas saludables.

Batido de platano |Crédito: Pinterest

3.- Frutas con avena: Esta receta es ideal para los pequeños que aman el cereal ya que este alimento lo sustituye, pero de forma más saludable. La receta consiste en colocar avena en leche caliente y mover hasta que esté cocida, puedes agregar frutas como fresas, moras y almendras. Sin duda es un gran desayuno que tus hijos amarán.

Avena |Crédito: Pinterest

4.- Verduras salteadas: Sin duda las verduras aportan una gran cantidad de fibra y vitaminas. Es recomendable que los niños consuman aquellas que tienen vitamina A, C y E. Algunos de los mejores ejemplos son: pimientos, brócoli, todos aquellos que tengan hojas verdes como la espinaca y acelga. Por otro lado, la zanahoria y las calabazas son una opción ideal. Si a tu pequeño no le gustan las verduras puedes incorporarlas en comidas con pollo o carne. Por ejemplo, una idea perfecta es el picadillo acompañado de tostadas.



Sin duda las verduras aportan una gran cantidad de fibra y vitaminas. Es recomendable que los niños consuman aquellas que tienen vitamina A, C y E. Algunos de los mejores ejemplos son: pimientos, brócoli, todos aquellos que tengan hojas verdes como la espinaca y acelga. Por otro lado, la zanahoria y las calabazas son una opción ideal. Si a tu pequeño no le gustan las verduras puedes incorporarlas en comidas con pollo o carne. Por ejemplo, una idea perfecta es el picadillo acompañado de tostadas. 5.- Aguas de frutas sin azúcar: Durante la etapa de sarampión sin duda la hidratación es vital ya que los pequeños deben estar tomando agua constantemente. Algunas de las mejores ideas es hacer agua con frutas o plantas como jamaica y manzanilla. Es preferible que no la endulces.

Agua de sabor |Crédito: Pinterest

Todos los ingredientes los puedes conseguir a precios muy accesibles en el mercado más cercano de tu casa.

