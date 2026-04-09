Así puedes crear un aromatizante casero para que huela a habitación lujosa

Cuando nos quedamos en un hotel 5 estrellas en las vacaciones, solemos dormir en una habitación lujosa que tiene un aroma único, el cual quisiéramos poder mantener en nuestro hogar todo el tiempo. Por suerte, ahora es posible recrear la fragancia desde tu casa.

Para que puedas disfrutar del olor, te detallaremos cómo puedes lograr un aromatizante casero, el cual puedes crear con pocos materiales para que huela exquisito cualquier habitación. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te haremos.

¿Cómo hacer un aromatizante casero?

La elaboración de un aromatizante casero con aroma a habitación lujosa es más fácil de lograr. Para ello consultamos la receta de @vekalife en su cuenta de TikTok, quien comparte la siguiente receta para que tu recámara siempre huela exquisito:

Consigue un rociador. Añade una rama de eucalipto (opcional) y 18 gotas de aceite esencial de árbol de té. En un tazón mezclamos una taza de agua destilada y una taza de alcohol isopropílico. Para después agregarlo a los rociados. Agitamos enérgicamente y rociamos por todo el colchón. Esperamos que se seque. Al secar el producto, podemos colocar las cobijas y sábanas sin ningún problema.

Otra gran alternativa es en un frasco de vidrio; vamos a colocar 2 cucharadas de bicarbonato con 10 gotas de aceite esencial de tu preferencia, lo cubrimos con una tela y listo, esto te permitirá tener otro aromatizante casero a un lado de tu cama.

¿Cómo mantener un buen olor en el cuarto?

El aromatizante te ayudará a que tu recámara siempre huela a habitación lujosa, pero para mantener un efecto más potente es fundamental mantener una ventilación diaria, sábanas limpias, zapatos limpios y buena limpieza, ya que evitaremos la generación de mal olor en tus dormitorios.

No esperes más, es un remedio casero y algunos consejos que te ayudarán a mantener fragancias muy agradables; puedes aplicarlo en tu dormitorio o en cualquier espacio en el que sientas un mal olor.